Ливию втягивают в национальный диалог, - М.Беленькая

13:43 07.04.2018 Ливийцев втягивают в национальный диалог

Граждан расколотой страны пригласили поговорить о ее будущем



Беспрецедентный процесс национального диалога сегодня стартует в Ливии. В течение нескольких месяцев по всей стране будут проходить встречи представителей разных политических сил и гражданского общества. Принять участие в дискуссии о будущем страны граждане Ливии смогут не только лично, но и онлайн. Об этом "Ъ" рассказали в международной неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога", которая уполномочена ООН координировать процесс национального примирения. Итогом "подготовительных встреч" должна стать Национальная конференция, запланированная на сентябрь. Ее решения, как ожидается, станут основой для политического урегулирования.



Сегодня в Ливии начинается серия встреч по подготовке конференции по национальному примирению. Первые дискуссии о будущем устройстве страны пройдут в Бенгази и Зуваре - городах, расположенных на востоке и западе Ливии. "Это символично",- заявил "Ъ" директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Центра гуманитарного диалога Ромен Гранджан, напомнив об острых противоречиях между двумя частями страны. На западе власть более или менее контролирует правительство, заседающее в Триполи, восток - вотчина фельдмаршала Халифа Хафтара. На его территории, в Тобруке, заседает Палата представителей - фактически еще один центр власти в расколотой стране.



При этом в Ливии практически каждый город живет своей жизнью, и национальный диалог - единственный шанс для восстановления государственных структур, рухнувших вместе с режимом Муаммара Каддафи в 2011 году. Подписанное в 2015 году в марокканском городе Схират соглашение о политическом урегулировании так и не заработало, хотя международное сообщество считает, что альтернативы этому документу нет.



В 2017 году новым спецпосланником ООН по Ливии стал ливанский политик Гасан Саламе. Согласно его плану, в Схиратские соглашения должны быть внесены дополнения. Они, в частности, касаются проведения Национальной конференции с участием основных ливийских политических сил и представителей гражданского общества. Также план Гасана Саламе предусматривает пересмотр конституции Ливии и проведение парламентских и президентских выборов.



По словам Ромена Гранджана, подготовка к Национальной конференции состоит из нескольких этапов. "Невозможно собрать всех ливийцев в одной комнате, но нам важно, чтобы все, кто хочет высказать свое мнение о будущем страны, могли это сделать. Поэтому процесс национального диалога - это цепочка событий, а не единичное мероприятие. Дискуссия открыта для всех",- пояснил собеседник "Ъ". Господин Гранджан надеется, что серия дискуссий приведет к консолидации страны, а также "позволит продвинуться вперед конституционному процессу и даст возможность провести парламентские и президентские выборы в Ливии". Они, как ранее заявляли представители ООН, могут состояться до конца 2018 года.



Свое мнение ливийцы смогут высказать не только лично, придя на встречу в том или ином городе, но и через сайт Национальной конференции, а также каналы в соцсетях, которые были запущены для обсуждения будущего страны. "Это новаторский способ продвижения диалога в стране",- отметил Ромен Гранджан.



Предполагается, что всенародное обсуждение завершится в сентябре масштабной Национальной конференцией, на которой будут представлены делегаты со всей страны. Однако дата и место проведения мероприятия пока не установлены.



Усилия ООН поддерживает и Россия. "В вопросе ливийского урегулирования Москва с самого начала оказывала поддержку процессу политического урегулирования, реализуемого в рамках работы спецпредставителя ООН. Мы также придерживаемся позиции о необходимости национального диалога, считаем, что в этом диалоге все стороны должны быть равны",- заявил "Ъ" глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме Лев Деньгов. По его словам, Москва рассматривает Национальную конференцию как площадку, где будет выработан проект будущего устройства Ливии.



Марианна Беленькая Источник - Коммерсант

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