Минский саммит СНГ. Бессмысленный и пусто-порожний, - Е.Черненко

12:44 07.04.2018 Разговор с пустым креслом

Украина проигнорировала встречу министров стран СНГ



В Минске вчера прошло заседание глав МИДов стран Содружества Независимых Государств (СНГ), одной из тем которого стало "дело Скрипаля". Большинство членов организации поддерживают позицию Москвы по этому вопросу, однако полного единодушия среди них нет. Впрочем, представители Украины - главной страны-оппонента России - мероприятие проигнорировали. С подробностями из Минска - корреспондент "Ъ" Елена Черненко.



Украинскую делегацию в белорусской столице ждали. В отеле, где проходила встреча министров, наряду с флагами остальных десяти стран-членов СНГ были и сине-желтые стяги. На столе в зале для заседаний главу украинской делегации ожидали папка с документами, сувенирная ручка и бутылка с водой. Ему даже кресло кто-то заботливо отодвинул. Но оно так и осталось пустым. Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера заметил, что Киев "многое теряет", игнорируя мероприятия по линии СНГ.



Украинские чиновники и политики вот уже четыре года периодически грозят выходом страны из Содружества, но пока не предпринимают никаких шагов в этом направлении. Впрочем, в повседневной деятельности организации Украина фактически не участвует: взносов не платит, мероприятия пропускает и полагающиеся ей вакантные должности в структурах СНГ не заполняет. По словам источника "Ъ", близкого к Исполкому Содружества, ряд стран уже настаивают на перераспределении пустующих постов, но пока этот вопрос не решен.



Промедление Украины в вопросе о полном выходе из СНГ понятно. В рамках Содружества действуют сотни соглашений, регламентирующих практические аспекты взаимодействия на постсоветском пространстве: от безвизового режима (он не распространяется только на Туркмению) и взаимного признания дипломов до стандартов в сфере грузоперевозок и обмена гидрометеорологическими данными. Даже Грузия, покинувшая СНГ после вооруженного конфликта 2008 года, осталась участником почти 35 его соглашений. Иначе Тбилиси пришлось бы перезаключать их со всеми странами на двусторонней основе.



В отсутствие украинской делегации среди государств-членов СНГ по большинству обсуждавшихся актуальных международных тем царило почти полное единодушие. В том числе по "делу Скрипаля", которое министры затронули в ходе переговоров в "узком составе". Ранее семь стран СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) поддержали российскую позицию по этому вопросу в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).



Туркмения, поставившая нейтралитет во главе угла своей внешней политики, воздержалась. Молдавия не так давно из ОЗХО вышла (чтобы не платить взносы). Но, по данным "Ъ", постпред страны при СНГ Виктор Сорочан в ходе заседания в Минске выразил российской делегации свою поддержку. Украина же, напомним, в знак солидарности с Великобританией по "делу Скрипаля" объявила персонами нон грата 13 российских дипломатов.



Из вопросов, касающихся деятельности самого СНГ, ключевыми в Минске были программные документы по взаимодействию в правоохранительной сфере. Министры одобрили проекты соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы. За реализацию последней, в частности, отвечает Бюро по координации борьбы с оргпреступностью и иными опасными видами преступлений (БКБОП). Бюро среди прочего курирует совместные операции правоохранительных органов стран СНГ и, как уверяют в структурах Содружества, является одним из наиболее эффективных его механизмов. В частности, по результатам спецоперации "Розыск" в 2015–2017 годах найдено 31 306 скрывшихся подозреваемых и обвиняемых, 13 364 пропавших без вести, 2614 несовершеннолетних, идентифицировано 2262 неопознанных трупа, раскрыто 11 329 преступлений.



На базе БКБОП сформирован Специализированный банк данных, содержащий информацию о гражданах стран СНГ, имеющих отношение к оргпреступности, терроризму, незаконному обороту наркотиков, преступлениям в сфере экономики, незаконной миграции, торговле людьми и иным видам преступлений. Наличие такой структуры позволяет членам Содружества объявлять в региональный розыск преступников, не прибегая к более сложной и длительной процедуре Интерпола. С банком до сих периодически сотрудничает и Грузия. Украина же на запросы БКБОП отвечать перестала.



Елена Черненко, Минск Источник - Коммерсант

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