|Африка (континент) треснула пополам! (видео)
12:39 07.04.2018
Вблизи Найроби, столицы Кении, появился гигантский разлом, который затронул объекты инфраструктуры.
Ширина трещины - около 20 метров, глубина – до 15 метров, а в длину она достигает несколько километров.
Видеозапись с кадрами природного катаклизма опубликовала в своем YouTube-канале газета Daily Nation.
Проблему, как говорится в комментарии под видео, усугубляют сильные дожди, которые смыли верхний слой почвы и обнажили трещину.
Восемь лет назад сообщалось, что в одном из регионов Эфиопии постепенно образуется океан, который в будущем поделит континент на две части.