Африка (континент) треснула пополам! (видео)

12:39 07.04.2018 Вблизи Найроби, столицы Кении, появился гигантский разлом, который затронул объекты инфраструктуры.



Ширина трещины - около 20 метров, глубина – до 15 метров, а в длину она достигает несколько километров.



Видеозапись с кадрами природного катаклизма опубликовала в своем YouTube-канале газета Daily Nation.



Проблему, как говорится в комментарии под видео, усугубляют сильные дожди, которые смыли верхний слой почвы и обнажили трещину.



Восемь лет назад сообщалось, что в одном из регионов Эфиопии постепенно образуется океан, который в будущем поделит континент на две части.





Источник - CA-NEWS

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