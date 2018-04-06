Борис - ты не прав! Деградация западной элиты на примере лондонского Джонсона, - И.Алкснис

12:36 07.04.2018 Борис Джонсон мог спасти Англию. Но не захотел



Ирина Алкснис, для РИА Новости



В этом году США отмечают двадцатилетие одного из самых громких сексуально-политических скандалов нашего времени: Клинтон - Левински.



В 1998 году мир с интересом наблюдал за тем, как грязное белье тогдашнего президента США было вытащено на свет, им старательно трясли перед публикой и в итоге дело вообще едва не кончилось импичментом.



Американское пуританство, которое на весь свет изваляло собственного президента в грязи за внебрачную связь, стало объектом многочисленных шуток, в том числе и в России. Однако часто упускают из виду, что дело-то по существу было не в адюльтере.



Билла Клинтона едва не вышибли из Овального кабинета не за то, что он занимался в этом самом кабинете сексом с 22-летней стажеркой Моникой Левински, а за то, что солгал. Причем солгал под присягой. Потребовались усилия самых хитроумных и высокооплачиваемых юристов, которые с помощью изощренной казуистики смогли доказать, что на самом деле Клинтон не лгал. Ну, или не совсем лгал.



В этой во всех смыслах странной - для российского восприятия - истории как в капле воды отражаются нормы, правила и идеалы того, что обычно называют западной демократией. Эти стандарты и идеалы устанавливают среди прочего, что политик и государственный деятель должен быть честным, что он обязан говорить правду.



Это очевидным образом противоречит реальности, где ложь - неотъемлемая часть политической жизни. Причем дело не только в том, что политики лгут для собственной выгоды. Нередки ведь ситуации, когда государственный деятель обязан лгать в высших интересах страны.



Тем не менее на Западе сложилась - и довольно долго и успешно функционировала - система, в которой для политиков и государственных деятелей быть пойманными на прямой и циничной лжи означало крах карьеры.



Прямо в данный момент на глазах всего мира эта система перестает существовать.



Около двух месяцев назад в Нидерландах разразился скандал, когда министр иностранных дел страны Халбе Зейлстра признался в интервью, что солгал о своей встрече с Путиным в 2006 году и о словах российского президента, якобы произнесенных тогда. По словам Зейлстры, на той встрече российский президент изложил планы по расширению границ страны и созданию "великой России" - с включением в ее состав Белоруссии, Украины, прибалтийских государств и, возможно, Казахстана.



Пожалуй, самым примечательным в этой истории оказалось то, что за подчиненного вступился премьер-министр Нидерландов, он назвал его поступок "неразумным", но подчеркнул, что речь не идет о фейке, поскольку "содержание рассказа не оспаривается". В общем, привычный довод из интернет-дискуссий: конкретно эта история - вранье, но по существу-то он прав!



Правда, Зейлстру это не спасло и в отставку ему уйти пришлось.



В целом это позволило тогда сделать вполне оптимистичный вывод: несмотря на все пертурбации последних лет, базовые правила западной демократической системы продолжают там худо-бедно работать, а прямо и цинично лгать для западных политиков по-прежнему чревато печальными последствиями.



Ныне, спустя менее двух месяцев, в "деле Скрипаля" Британия демонстрирует миру такую грубую фабрикацию и ложь, что можно даже несколько растеряться. При этом исход всей этой истории далеко не очевиден.



Правительство Британии при поддержке мейнстримных СМИ лжет, лжет и лжет. Причем это нагромождение выдумок - от дверной ручки до гречки - настолько очевидно, что просто оскорбительно для его потребителей. Но все дружно делают вид, что верят, - и под это дело даже удалось организовать еще одну демонстрацию антироссийского консенсуса в виде массовой высылки российских дипломатов.



Дальше - больше. Британский МИД был пойман за руку на откровенной лжи и удалил твит, обличавший его. Эта новость попала на первые полосы основных мировых СМИ.



И что в результате?



А в результате Лондон поднял ставки и британские медиа опубликовали очередные инсайды анонимных спецслужб о некой секретной лаборатории в России, где было изготовлено отравляющее вещество. Причем "инсайды" получились настолько низкого качества, что кому-то уже должно было бы стать стыдно - если не за саму ложь (это дело житейское), то хотя бы за низкий профессионализм исполнителей.



В "старые добрые времена" весь этот скандал с разоблачением столь беспардонной лжи первых лиц государства обязательно стал бы основанием для ухода в отставку главных причастных к нему фигур, в данном случае если не Терезы Мэй, то министра иностранных дел Бориса Джонсона. А заодно и министра обороны Гэвина Уильямсона, также активно участвующего в происходящем. В худшем же случае дело могло дойти до отставки правительства целиком и досрочных выборов.



Это соответствовало бы как заявляемым высоким стандартам честности, прозрачности и открытости западной демократии, так и предъявляемым требованиям к профессионализму правящих властей великой державы (если уж интриговать и лгать, то надо делать это на достойном уровне).



Сейчас о возможных негативных последствиях для карьеры Джонсона эксперты тоже говорят, но большинство вовсе не уверено, что вся эта история станет причиной для его отставки. А сам он, опозоренный, подавать в отставку (и тем самым спасать политическую систему родины) явно не спешит.



В этой ситуации отражается фактически распад базовых правил западной демократии, которая при всех своих издержках последние десятилетия являла собой для мира пример демократической системы, на которую стоит равняться. Но не менее грустно то, что она - эта неуверенность в исходе событий - подтверждает профессиональную деградацию политического и управляющего класса Запада, а главное - его упорное стремление и дальше двигаться по этому пути к полному упадку. Источник - РИА Новости

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