 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Христос Воскресе! Назарбаев подарил православным старинную новгородскую икону
12:29 07.04.2018

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев к празднику Пасхи подарил православным Казахстана Тихвинскую икону Божией Матери.

"Сегодня, 6 апреля, в преддверии великого праздника Пасхи президент Казахстана Н.Назарбаев передал митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру древнюю Тихвинскую икону Божией Матери (начало XVIII века) в дар всем православным казахстанцам", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Уточняется, что икона является старинным списком с явленного в XIV веке Тихвинского образа Божией Матери, выполненная монахом Тихвинского Успенского монастыря Аароном в 1706 году. Начиная с середины XVIII века подаренная главой государства икона была почитаема, как чудотворная.

"Икона исполнена "в меру и подобие", то есть с повторением размеров иконографии и цветового решения оригинала. Такие иконы почитаются православным народом как обладающие особой святостью", - поясняется в сообщении.

Оклад иконы – работа одного из ведущих новгородских ювелиров-серебряников, выполненная в 1741 году. Это один из немногих сохранившихся до наших дней оригинальных окладов такого размера.

Источник - КазТАГ
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