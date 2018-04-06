Христос Воскресе! Назарбаев подарил православным старинную новгородскую икону

12:29 07.04.2018 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев к празднику Пасхи подарил православным Казахстана Тихвинскую икону Божией Матери.



"Сегодня, 6 апреля, в преддверии великого праздника Пасхи президент Казахстана Н.Назарбаев передал митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру древнюю Тихвинскую икону Божией Матери (начало XVIII века) в дар всем православным казахстанцам", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.



Уточняется, что икона является старинным списком с явленного в XIV веке Тихвинского образа Божией Матери, выполненная монахом Тихвинского Успенского монастыря Аароном в 1706 году. Начиная с середины XVIII века подаренная главой государства икона была почитаема, как чудотворная.



"Икона исполнена "в меру и подобие", то есть с повторением размеров иконографии и цветового решения оригинала. Такие иконы почитаются православным народом как обладающие особой святостью", - поясняется в сообщении.



Оклад иконы – работа одного из ведущих новгородских ювелиров-серебряников, выполненная в 1741 году. Это один из немногих сохранившихся до наших дней оригинальных окладов такого размера. Источник - КазТАГ

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