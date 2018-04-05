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Не спать! Минфин США загнал русских олигархов в угол, - "СП"
10:26 07.04.2018

Америка расширила "черный список" бизнесменов, близких к Путину

Андрей Полунин

Материал комментируют:
Андрей Бунич

6 апреля санкционная война Америки с Россией сделала новый виток. Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Ограничительные меры введены из-за "злонамеренных действий" России с целью "подорвать западную демократию", говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

В список попали бизнесмены из "кремлевского доклада" - Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, а также сенатор Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

На новостях о включении "РусАла" и его крупнейших акционеров - Дерипаски и Вексельберга - в "черный список" Минфина США акции российской компании полетели вниз. В ходе торгов на Московской бирже они подешевели на 12,2%. И это, надо думать, только начало.

Теперь, по идее, России необходимо Америке ответить. И возникает вопрос: чем именно?

Ранее 6 апреля вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что российские металлурги, например, в ближайшее время представят кабмину предложения об ответных мерах на заградительные ввозные пошлины США на сталь и алюминий - теперь это еще более актуально.

По словам Дворковича, на настоящий момент у правительства нет перечня американских товаров, которые в России можно было бы обложить ответными пошлинами. Хотя здесь, судя по всему, РФ следовало бы брать пример с ЕС и Китая, которые показывают Вашингтону зубы весьма решительно.

Напомним: 8 марта президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию, которые не коснулись лишь партнеров Вашингтона по НАФТА - Канады и Мексики. Вводить меры против импорта, угрожающего национальной безопасности, позволяет Section 232 торгового законодательства США. Текущая угроза объяснялась высокой зависимостью от зарубежного металла, сокращением внутреннего выпуска и мощностей.

В цифрах ситуация выглядит так. Крупнейший поставщик стали (16% за девять месяцев 2017 года) и алюминия (свыше 50%) для Америки - это Канада. Также в импорте стальной продукции значимые доли (7−13%) у Бразилии, Южной Кореи, РФ и Евросоюза. Помимо этого, у России, Китая и ОАЭ примерно по 10% в импорте алюминия.

Канада признана Белым домом "особым случаем" в силу сотрудничества и взаимных обязательств по национальной безопасности. Поэтому сокращать импорт стали и алюминия американцы намерены за счет ЕС, Китая и России.

Так вот, Европа сразу дала понять, что без боя позиций не сдаст. Чиновники ЕС вступили в жесткую полемику с США, в частности, пригрозив ответными пошлинами на сталь, бурбон, джинсы и арахисовое масло. Итогом стало временное, до 1 мая, исключение стран ЕС из-под действия пошлин.

Китай, которому США объявили полноценную торговую войну, пригрозил ввести 25% пошлины на 106 товаров американского экспорта общим объемом $ 50 млрд. в год, если Америка решится на введение пошлин на 1300 китайских товаров на аналогичную сумму.

И только Москва до сих пор предпочитала выжидать. Но теперь сомнений не осталось: Кремлю пора переходить в контрнаступление. Осталось определиться с главным - на каком направлении следует бить по янки?





- Расширение "черного списка" Минфина США - это серьезный наезд, - считает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - Говорит это, я считаю, об одном: никто в Америке не собирается менять курс в отношении России. Напротив, давление на российских чиновников, бизнесменов и компании будет только возрастать.

Надо понимать: в современном мире санкции превратились в аналог протекционистских мер. Получается, чтобы эти меры не выглядели как чистый протекционизм, достаточно предъявить политические претензии, а потом на этом основании вводить практически любые ограничения.

Причем, нынешнее ужесточение - далеко не конец. По сути, США дают сигнал всем другим странам, что с бизнесменами из России - даже не из "черного списка" - не стоит налаживать долговременное сотрудничество. Напротив, с ними нужно быть настороже, поскольку возможны эксцессы.

Такое положение, разумеется, повышает для российских компаний стоимость заимствований на Западе, ухудшает условия торговли, а во многих случаях просто исключает получение прибыли на западных рынках.

Повторюсь: ожидать, что США в своей политике повернут в другую сторону, попросту не приходится. Это видно хотя бы по конфликту США с Китаем, который нарастает даже без всяких политических обвинений, лишь на почве компенсационных пошлин.

"СП": - Как России на это следует реагировать?

- Прежде всего, нам важно понять: все сегодня происходит потому, что российская экономика оказалась критически зависимой от мировых рынков капитала и от продажи сырьевых товаров на экспорт. Наша экономика не самодостаточна - она не производит номенклатуру товаров, которую могла бы. У нее нет суверенной финансовой системы - она не может внутри страны переводить накопления в инвестиции, и не может объединить человеческие и финансовые ресурсы для реализации крупных проектов.

Именно в этом основа нынешнего разнузданного поведения Запада - по сути, в колониальной зависимости России. Правительству РФ долгое время казалось, что легкая жизнь - продать сырье за границу, оставить там накопления, купить на Западе необходимые стране товары, - никогда не кончится.

А теперь выясняется, что по всем этим элементам легко нанести удар - и перекрыть иностранные инвестиции, и вытеснить с мировых рынков компании из РФ, и лишить их доступа к технологиям. По сути, Россия десятилетиями жила в одной реальности, а теперь эта реальность изменилось. Но никакого понимания, что мы живем в новом мире, у российской верхушки до сих пор нет.

Неслучайно Дворкович дает понять, что кабмин не знает, как ответить Америке. Зеркального ответа просто не существует. Торговые связи с США у нас - в отличие от ЕС и Китая - фактически нулевые. Это, кстати, и позволяет американцам творить что угодно в отношении РФ, ничего при этом не теряя.

У нас фактически нет способов повредить американскому бизнесу - ведь ситуация совершенно несимметричная.

"СП": - Получается, эффективно ответить Америке нельзя?

- Почему же? Нам нужно перестроить свою экономику. На мой взгляд, это единственно возможный полноценный ответ США.

Нужно перекрыть каналы для вывода капитала, создать независимые промышленность и сельское хозяйство - для этого у России есть все возможности. Кроме того, нам необходимо проводить независимую денежно-кредитную политику, а главное - создать разветвленную финансовую систему, которая бы позволяла привлекать различных контрагентов, и с их помощью реализовывать масштабные проекты.

Если бы начали делать это четыре года назад, возможно, у США сегодня просто не было бы возможностей по наращиванию давления - невозможно было бы пакостить нам в таких масштабах.

Повторюсь: у России нет другого способа отвечать, кроме как кардиальным изменением подхода к экономике. И руководству страны самое время - накануне формирования нового правительства - этот факт осознать.
6 апр. 18

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523085960
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