 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане определили график перехода школ на латиницу
10:10 07.04.2018

Министерство образования и науки Казахстана определило график перевода на латиницу обучения в местных школах. Соответствующий проект приказа доступен на сайте "Открытые НПА", его публичное обсуждение продлится до 20 апреля.

Согласно документу, образовательные учреждения полностью перейдут на новую графику до 2025 года. Это произойдет по следующей схеме:

• 0, 1 классы – 2020 год;

• 0, 1 плюс 2 класс – 2021 год;

• 0, 1, 2 плюс 3 класс – 2022 год;

• 0, 1, 2, 3 плюс 4 класс – 2023 год; ,

• 0, 1, 2, 3, 4 плюс 5-9 классы – 2024 год;

• 0, 1, 2, 3, 4, 5-9 плюс 10, 11 классы – 2025 год.

Начиная с 2019-го будут организованы курсы повышения квалификации для учителей, которые, как ожидается, пройдут более 192 тысяч педагогов. Учебные пособия должны будут перевести на латинскую графику за год до того, как на ней начнет обучаться соответствующий класс (например, учебники для 2 класса переиздадут на латинице до 2020 года, для 3 класса – до 2021-го и так далее).

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в феврале утвердил латинский вариант казахского алфавита. Его разрабатывали с апреля 2017 года. Перевод алфавита на новую графику сопровождался бурными дискуссиями – в итоге был одобрен лишь третий вариант, без диграфов и апострофов. По мнению Назарбаева, переход на латиницу облегчит изучение казахского языка и включение Казахстана в мировое информационное пространство. При этом глава государства подчеркивал, что реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.

Казахстан станет третьим государством в Центральной Азии (помимо Туркмении и Узбекистана), перешедшим на латиницу после распада СССР. Кириллица пока сохраняется в Киргизии и Таджикистане.

06.04.2018

Источник - fergananews.com
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