Армия Асада вошла в Думу. Джихадистской Гуты больше нет

08:22 07.04.2018 Армия Дамаска вошла в предместье Думы в Восточной Гуте



Операция велась сразу с четырех направлений. Действия сирийской армии связаны с обстрелом сразу нескольких районов Дамаска



Сирийская республиканская гвардия вошла в предместье Думы в Восточной Гуте, сообщает государственное ТВ Сирии. По данным сирийского телевидения, республиканская гвардия вошла в Думу. Известно, что операция велась сразу с четырех направлений. Действия сирийской армии связаны с обстрелом сразу нескольких районов Дамаска.



Сирийская армия и союзные ей формирования, при поддержке авиации ВКС РФ и ВВС, начинают штурм крупнейшего города анклава Восточной Гуты, после того, как часть боевиков отказалась от выхода. Сообщается о том, что в данный момент сирийская и российская авиация наносят удары по объектам и позициям боевиков в городе и его окрестностях, а сухопутные подразделения готовятся начать его штурм.



Ранее, группа боевиков "Джейш аль-Ислам" в количестве до двух тысяч, отказалась от выхода из Думы, атаковав своих союзников и начав обстелы гуманитарных коридоров.



Напомним о том, что в результате операции Дамасская Сталь сирийская армия разделила опорные пункты боевиков, после чего те согласились на эвакуацию в провинцию Идлиб, оставив боевиков группировки Джейш аль-Ислам в гордом одиночестве, но сирийское командование припугнуло их и те также согласились на выход, идущий вот уже 4 дня.



После практически полной ликвидации анклава оппозиции в Восточной Гуте у САА освободились значительные силы, помимо подразделений "Тигра", принимавших непосредственное участие в штурме восточных окраин Дамаска, высвободились войска, которые так же занимали оборону на этом направлении несколько лет, это и множество отрядов СНО и батальоны РГ и части 4 танковой дивизии. Однако, куда теперь последует весь этот ударный кулак, пока еще никто конкретно сказать не может и в этом незнании Дамаск отработал новую тактику для ведения военной дипломатии.



Напомним, что ранее зачастую бывало так, когда Сирийская армия готовила какое-то наступление и планы верховного командования быстро становились доступны широкой публике, благодаря информационным агентствам так и различных интернет ресурсов. В результате этого противник успевал подготовиться к удару армии, и правительственные войска несли весьма ощутимые потери, и не всегда готовящаяся операция приносила успех. Сейчас ситуация складывается по-другому. Куда направится тяжелый молот армии, никто точно сказать не может, в СМИ и интернет источниках ходит самая разная информация.



То тут, то там всплывает информация о переброске военных частей в отдельные районы Сирии, над самыми разными фронтами летают беспилотники правительства, а порой наносятся и весьма массированные удары авиации и артиллерии. Но направление главного удара остается до сих пор не определенным. Правительственные источники так же запускают самую разную информацию зачастую весьма противоречивую. Именно на этом фоне начала действовать военная дипломатия "центра по примирению сторон" России и переговорщики со стороны правительства.



Так сообщалось, что после восточной Гуты настанет очередь лагеря Ямрук на юге Дамаска, где до сих пор находятся не разбитые отряды ИГ (организация, запрещенная в России - прим.ред.) и самые разные группировки оппозиции. Причем в переговоры с сирийским правительством быстро вступили лидеры мятежников, которые согласились на эвакуацию из занимаемых территорий, однако потребовали, чтобы перед этим сирийская армия уничтожила отряды ИГ (организация, запрещенная в России - прим.ред.), контролирующие большую часть кварталов в данном районе. Опасения боевиков понятны, ибо совсем недавно отряды "Исламского государства" (организация, запрещенная в России - прим.ред.) провели весьма успешное наступление отбив ряд важных опорных пунктов у оппозиции.



Теперь же, в случае ухода вооруженных отрядов мятежников со своих позиций, ИГ (организация, запрещенная в России - прим.ред.) может возобновить свое наступление и вырезать, как самих боевиков готовых грузиться в автобусы, так и их семьи. Сама же САА так же может пострадать, как было совсем недавно при вывозе отрядов мятежников из района Аль-Кадама. Тогда отряды ИГ (организация, запрещенная в России - прим.ред.) развернули серьезное наступление на не успевшие закрепиться на новых позициях отряды армии, что вылилось в серьезную резню, в ходе которой погибло более ста военных. Поэтому едва ли можно говорить о скором выводе отрядов оппозиции на автобусах пока не будет решен вопрос с остатками черной пехоты.



Не осталось в стороне от переговоров и провинция Дэраа. До этого приходили сообщения о переброске крупных подразделений армии именно в этот регион для крупной наступательной операции, однако вскоре в дело вмешались представители Иордании и попросили сирийское правительство не начинать серьезных атак.



Переговорщики со стороны соседнего государства выразили надежду, что они смогут уговорить многие отряды оппозиции, присоединится к общенациональному примирению и отдать определенные территории правительству, дабы не начинать ненужное кровопролитие. Резон Иорданцев понятен, не сложно догадаться на территорию какой страны будут отступать в случае краха фронта отряды боевиков, и видимо в самой Иордании вооруженные подразделения сирийских мятежников едва ли будут долгожданными гостями.



Не отстает от переговоров и анклав под Растаном. Здесь боевики и вовсе согласились передать правительству несколько приграничных сел на северо-востоке котла, дабы только сирийская армия согласилась продлить режим перемирия и не начинать свое наступление здесь. В освобожденные от присутствия боевиков села быстро вошли соединения правительственной армии.



Правда, не со всеми сторонами удается договориться. Так боевики удерживающие анклав в восточном Калумне отказались идти на уступки правительства, примеряться или же уезжать в Идлиб. Их лидеры заявили, что они будут удерживать занимаемую территорию до самого конца. Поэтому для более успешных переговоров туда выдвинулись некоторые части сирийской армии. Однако до сих пор, не известно является ли основной целью нового наступления восточный Калумн или же переброска резервов следствие лишь страховки на случай новых атак боевиков как это было во время активных боев за восточную Гуту.



7 апреля 2018 Источник - iarex.ru

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