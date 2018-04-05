Генералу Руслану Мирзаеву вернули пост главного пограничника Узбекистана

08:14 07.04.2018 В Узбекистане назначен новый командующий пограничными войсками республики – заместитель председателя Службы государственной безопасности (СГБ). Им стал генерал-майор Руслан Мирзаев, сообщает "UzMetronom" со ссылкой на приватные источники.



По информации "Ферганы", 53-летний Мирзаев является выпускником Высшей школы КГБ, начинал карьеру в особых отделах Восточного и Среднеазиатского пограничных округов. Работал в военной разведке. В марте 2004 был назначен секретарем Совета национальной безопасности Узбекистана. После событий в Андижане Евросоюз внес Мирзаева в санкционный список узбекских чиновников, которые несут непосредственную ответственность за "непропорциональное использование силы в ходе андижанских событий". Всем им был закрыт въезд в страны объединенной Европы.



Осенью 2005 года Мирзаев возглавил Министерство обороны Узбекистана. Он был снят с должности после того, как в 2008 году в городе Кагане Бухарской области взорвались армейские склады. В августе 2009 года Мирзаев был назначен командующим пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ, 14 марта 2018 года преобразована в СГБ – Службу государственной безопасности) Узбекистана. В июле 2012 года смещен с поста, на его должность был назначен полковник Рустам Эминжанов. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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