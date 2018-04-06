Клептократа - на нары. Экс-президента Бразилии Лулу посадят на 12 лет

06:19 07.04.2018 Бразилия. Экс-президента посадят на 12 лет



Федеральный верховный суд (ФВС) разрешил поместить экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного приговора. В июле 2017 года он был обвинен в коррупции и злоупотреблении властью и приговорен к девяти годам заключения. В январе срок увеличился до 12 лет и 1 месяца. Вердикт ФВС означает, что Лула, как его называют бразильцы, может быть отправлен в тюрьму уже в ближайшее время. Правда, у его адвокатов осталась последняя возможность отсрочить исполнение приговора. Они могут подать так называемую апелляцию на апелляцию – оспорить решение суда второй инстанции, который в конце марта отказался пересматривать обвинительный приговор. Арест помешает реализации планов Лулы вновь принять участие в президентских выборах, которые пройдут в октябре. Сторонники Лулы, вышедшие на акции протеста, пытались оказать давление на судей. Они утверждают, что если экс-президент окажется в тюрьме, это будет означать крах бразильской народной демократии.

06.04.2018 Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523071140

Новости Казахстана

