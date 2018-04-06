 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 07.04.2018
10:26  Не спать! Минфин США загнал русских олигархов в угол, - "СП"
10:10  В Казахстане определили график перехода школ на латиницу
09:07  Ташкент. Отправлен в отставку главный спец по Афгану генерал СГБ М.Ниязов
08:22  Армия Асада вошла в Думу. Джихадистской Гуты больше нет
08:14  Генералу Руслану Мирзаеву вернули пост главного пограничника Узбекистана
06:19  Клептократа - на нары. Экс-президента Бразилии Лулу посадят на 12 лет
00:20  Благая весть для Дикого поля. К истории России и ее украин, - Д.Скворцов
Пятница, 06.04.2018
22:25  А.Усманов и И.Махмудов не вошли в новый антироссийский санкц-список США. Свои?
20:34  "Раим-миллион" торпедирует имидж кыргызских президентов, - "ВБ"
20:33  В Бишкеке ловят маньяка, насилующего собак в извращенной форме
20:28  Путин укрепляет Эрдогана. Турция может иметь и С-400, и Patriot
19:26  Англичане убрали свидетелей - 2 морские свинки и кот Скрипаля убиты и сожжены, но 1 кот бежал и готов дать показания...
19:01  Экс-президентшу Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы
18:01  В США обеспокоены пропажей Гульнары Каримовой. "Многие считают, что она умерла..."
17:56  Первый вице-премьер Киргизии Шадиев подал в отставку. "Чтобы не бросать тень на..."
16:56  Турецкий крюк. Патрушев рассказал об изменении наркотрафика из Афганистана
16:11  После заявления Трампа о новых пошлинах в отношении Китая упали фьючерсы на нефть
14:03  Скрипалиный пух... "Новичок" нарабатывали - в Узбекистане
13:40  Цены в Казахстане растут быстрее доходов
13:37  С чего начинаются войны? Цепь случайностей и мелких ошибок, - А.Гольц
12:41  КазНацбанк тужится оживить ипотеку, - Петр Своик
08:47  Трамп-задира обещает Пекину еще всяких пошлин на $100 млрд
08:34  Изуверы! Слепого поэта и жертву харакири Ормукова водворили в ИВС Бишкека
08:24  Сирия - новый Вьетнам для армии США, - М.Ошеров
08:13  Два саммита как отражение одного успеха. Стремительно происходит смена мировых полюсов, - А.Халдей
08:07  Дом в чужом дворе. Мэрии Бишкека пора запретить самострои, - Е.Авдеева
07:52  Главным охранником (начальником 9-ки) Кыргызстана назначен полковник Сабыров
07:32  Лебапские шакалята. В Туркмении по подозрению в убийствах задержана банда школьников
07:16  Тереза Мэй заигралась с делом Скрипаля, - Д.Седов
07:10  Нежность и мракобесие. Елбасы помиловал "со снятием судимости" главаря секты "Свидетелей Иеговы" Ахмедова
07:04  "Захват "Норда": Почему Путин терпит унижение от Украины, - "СП"
06:55  Польско-украинская война. Она - будет! - Ростислав Ищенко
06:50  "Репортеры без границ" требуют от Елбасы прекратить преследования журналистов
06:45  Почему Конго превратилось в несостоявшееся государство. Уроки для ЦА, - И.Иванов
06:44  Вашингтон готовит Дамаску новую войну, - В.Мухин
06:34  Славные потомки Амира Темура. Современная литература Узбекистана, - глава Узбписателей Мухаммад Али
01:41  The Hill: Вашингтон рискует превратить Сирию в Ирак 2.0
01:28  Турецкий пасьянс. Зачем президенты России, Ирана и Турции встретились в Анкаре, - Т.Ахметов
00:58  Просуществует ли режим аятолл в Иране до 2019 года? - А.Эскин
00:53  В шальвары! В Туркменистане женщинам окончательно запретили носить купальники-бикини и шорты
00:48  Илья Терентьев - градоначальник и строитель Пишпека (история), - Д.Орлов
00:44  Пекин заставит Трампа подавиться бобами, - "СП"
00:31  Россия займет место США? - Гюнгер Менги
00:04  Мирзаабад. Правозащитника Ризаева оштрафовали за отказ перекрасить стены дома к приезду Мирзияева
00:03  Актобе. В оборвавшемся лифте погибла телеведущая Айзат Абдисамат
00:00  Божество с холма злых духов. Как спящий Будда поселился в музее древностей в Душанбе
Четверг, 05.04.2018
21:33  США готовят санкции против олигархов из "кремлевского доклада". А.Усманова и прочих меценатов, - ВВС
21:18  Кремлевская помогайка Песков утверждает, что в России нет олигархов))
21:00  Каталонского горе-"президента" Пучдемона выпустили из немецкого узилища
20:57  В Саудовской Аравии вновь открывают кинотеатры. Закрытые 35 лет назад по идейным соображениям
19:50  Снятых за приписки узбекских областных хокимов Бобоева и Узакова назначили главами районов
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Клептократа - на нары. Экс-президента Бразилии Лулу посадят на 12 лет
06:19 07.04.2018

Бразилия. Экс-президента посадят на 12 лет

Федеральный верховный суд (ФВС) разрешил поместить экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного приговора. В июле 2017 года он был обвинен в коррупции и злоупотреблении властью и приговорен к девяти годам заключения. В январе срок увеличился до 12 лет и 1 месяца. Вердикт ФВС означает, что Лула, как его называют бразильцы, может быть отправлен в тюрьму уже в ближайшее время. Правда, у его адвокатов осталась последняя возможность отсрочить исполнение приговора. Они могут подать так называемую апелляцию на апелляцию – оспорить решение суда второй инстанции, который в конце марта отказался пересматривать обвинительный приговор. Арест помешает реализации планов Лулы вновь принять участие в президентских выборах, которые пройдут в октябре. Сторонники Лулы, вышедшие на акции протеста, пытались оказать давление на судей. Они утверждают, что если экс-президент окажется в тюрьме, это будет означать крах бразильской народной демократии.
06.04.2018

Источник - Независимая газета
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