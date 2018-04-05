А.Усманов и И.Махмудов не вошли в новый антироссийский санкц-список США. Свои?

22:25 06.04.2018 Новый санкционный список, опубликованный Минфином США против России, направлен на ограничение конкуренции, подобные выпады в адрес российских граждан и компаний не останутся без ответа, заявил в пятницу РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.



"Список, как впрочем и санкции в целом, вызывают много вопросов. По официальной версии США он связан с ситуацией на Украине и в Сирии, кибератаками на США и "попытками России подорвать западную демократию". Это по сути ответ на то, что Россия проводит свою линию в международной политике", - сказал сенатор.



Но список, по его мнению, не выдерживает никакой критики, и уж тем более логики - "в него включены ряд лиц, которые вообще никогда не имели отношения ни к Украине, ни к Сирии, что свидетельствует о том, что говорить о каких-либо причинно-следственных связях в отношении санкций со стороны Соединенных Штатов просто бессмысленно".



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Васильев считает, что если уж комментировать подобные шаги США, то только в свете того, каким образом новые санкционные меры отразятся на экономике России. "Новые вызовы станут очевидны не раньше, чем через три-четыре месяца, и мы справимся с ними в любом случае. А вот, кому нужна и нужна ли эта санкционная война - большой вопрос", - отметил он.



Возможно, что это продолжение истории с ограничениями, связанными с поставками стали на американский рынок, полагает Васильев. "Ранее США объявили о вводе пошлин на импорт стали. Не менее серьезный вопрос - нужно ли нам зеркально отвечать на новые столь недружественные шаги Соединенных Штатов? В любом случае подобные выпады в адрес российских граждан и компаний не останутся без реакции", - уверен сенатор.



В пятницу США вновь расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничения, связанные с "поведением России" в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак, коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний; в число подвергнутых рестрикциям американского Минфина попали глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер. Источник - ria.ru

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