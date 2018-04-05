 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Раим-миллион" торпедирует имидж кыргызских президентов, - "ВБ"
20:34 06.04.2018

Раим-миллион подставил и Илмиянова, и Атамбаева

Раим-миллион подставил и Илмиянова, и Атамбаева

Следующий шаг за его "друзьями" и президентом Жээнбековым

Весьма забавная информация появилась на лентах отечественных СМИ. В газете "Азия Ньюс" опубликовано откровение весьма неоднозначной личности – бывшего первого заместителя главы Государственной таможенной службы КР Раимбека Матраимова.

"Раим-миллион", а именно так он больше известен общественности, не просто дал интервью. Он, можно сказать, подставил своего друга Икрама Илмиянова и бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.

Так, г-н Матраимов заявил, что чуть ли не лично Алмазбек Шаршенович и его друг Икрам Илмиянов помогли занять ему пост замглавы таможни.

"Я этого не скрываю. Атамбаев и сам об этом знает".

"Раим-миллион" сетует, что он многое сделал для партии СДПК, верно служил ей. Думал, что "мы в одной команде". Утверждает, что с президентом Атамбаевым у него не было разногласий.

"А теперь я стал ненужным"…

Матраимов, чувствуется, обиделся на президента за утверждение, что бюджет страны по итогам 2017 года недополучил от Таможенной службы порядка 10 млрд сомов из-за коррупционных схем.

"Если бы Алмазбек Шаршенович, прежде чем обвинять, позвал бы меня к себе, я бы ему все объяснил. После моего увольнения с Сапаром Исаковым у нас остались хорошие отношения - обиды никакой нет, потому что это работа, которая никому не дается навечно. Кто-то уходит, кто-то приходит. Я это понимаю", - приводят его слова отечественные СМИ.

А теперь вернемся к пресс-конференции Алмазбека Атамбаева после съезда СДПК 31 марта. Тогда он заявил, что именно он попросил Сапара Исакова уволить серого кардинала таможенной сферы "Раима-миллиона".

Но, напомним, по каким-то причинам премьер Исаков дотянул до 23 ноября 2017 года – именно тогда, уже при Жээнбекове, Матраимов был уволен в связи с "несоответствием его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством".

Кстати, это не первый раз, когда при Жээнбекове Матраимов лишается должности. Вот любопытный и уже, наверное, забытый комментарий Азимбека Бекназарова, который он дал "Азаттыку". Материал опубликован 29 августа 2015 года.

Азимбек Бекназаров позже подтвердил, что речь тогда шла о Райымбеке Матраимове. В интервью "Азаттыку" он рассказал о нем:

- Его из таможни выгнал губернатор Сооронбек Жээнбеков. Вместо него поставил другого человека. Потом Сооронбек позвонил ко мне, сказал, что они поставили одного, но Матраимов поехал в Бишкек заплатил то ли 400, то ли 700 тысяч долларов и вернул себе кресло. Я позвонил Атамбаеву, сказал, что звонит Сооронбай и так как бы не делается. Он потом остался на должности, теперь стал заместителем председателя. Конечно, вопрос решили деньги. Позже я видел этого парня. Он всю жизнь был "кошельком" и решал все вопросы с помощью денег.

Раим-миллион подставил и Илмиянова, и Атамбаева

Еще раз обращаем ваше внимание, что этот комментарий дан в 2015 году. Именно тогда, когда Матраимов пришел на должность первого заместителя главы Государственной таможенной службы КР. Как это стало возможным для человека с такой репутацией, конечно, большой вопрос.

Ну а сейчас, зная эмоциональный характер Алмазбека Атамбаева, стоит ожидать от него ответной речи в адрес "друга". Как отреагирует Илмиянов, можно только догадываться. Ну а Сооронбаю Жээнбекову все карты в руки инициировать расследование в отношении "Раима-миллиона" и, заодно, его "дружбы" с Икрамом Илмияновым. Если это уже не сделано…

Не стоит, кстати, забывать, что родной брат Раима Матраимова – Искендер Матраимов, депутат ЖК КР от фракции СДПК. Еще и член комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Вряд ли он будет стоять в стороне от процесса, который может повлиять на судьбу всей их семьи.

Так что будет весело. Наблюдаем.

05 апреля 2018
Марина Осипова

Источник - vb.kg
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