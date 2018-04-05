В Бишкеке ловят маньяка, насилующего собак в извращенной форме

20:33 06.04.2018 По Бишкеку разгуливает маньяк, который от собак перейдет к людям?



Мы уже писали о шокировавшем весь Бишкек случае об изнасилованной собаки, найденной волонтерами с многочисленными травмами в одном из микрорайонов столицы. Многие граждане всерьез начали опасаться, что садист представляет угрозу не только для животных, но взрослых и, самое главное, детей.



ШОК! В Бишкеке борются за жизнь изнасилованной собаки 32



Редакция VB.KG обратилась к практикующему эксперту-психиатру Лилии Пантелеевой - не разгуливает ли по столице маньяк, который от собак перейдет к людям?



Однако специалист сразу отметил, что подобная тяга к животным как психическое отклонение проявляется крайне редко.



- Это относится к разновидности патологических особенностей. Среди них никрофилия, педофилия, зоофилия и т.д.. Как к ним относиться с моральной точки зрения, конечно, другой вопрос. Но я смотрю на ситуацию с позиции врачебной практики. И надо признать, подобный случай на моей памяти второй. Могу сказать точно, опасности для человека, в том числе, детей, насильник не представляет. Так как если это зоофил, то у него однозначная сексуальная тяга к животным. И что он напал именно на собаку, а не на человека – тому доказательство. К тому же, у него стоит психологический барьер на не причинение вреда себе подобным. В опасности находятся лишь братья наши меньшие. Так как сделав это однажды, он повторит это снова, и с каждым разом временной отрезок между случаями будет уменьшаться. Хотя один нюанс наводит на мысль, что это не зоофил. Для своих "нужд" такие люди заводят обычно одно животное, - пояснила Пантелеева.



Еще одной причиной подобного шага, как уточнила психиатр, могла стать не растраченная сексуальная энергия.



- Также это может быть крайне непривлекательный или с каким-либо физическим изъяном человек. Его нерастраченная сексуальная энергия привела к тому, что он напал на несчастную собаку. Но здесь, опять же, показатель. Имей он иные потребности, это была бы женщина или ребенок. Но его внимание привлекло именно животное. К тому же он понимал, что делает, и заранее привязал животное, чтобы обезопасить себя. К тому же, он сохранил ему жизнь. Что тоже важно. Да, он однозначно, моральный урод, но для людей не опасен, - заверила Лилия Пантелеева.



Уточним, зоофилия или парафилия определяется в психиатрии, как влечение человека, направленное на животных, или признание животных сексуально привлекательными. Термин был предложен в 1894 году немецким психиатром Рихардом Крафт-Эбингом. В современной медицине парафилия диагностируется, как отклонение от сексуальной нормы. Согласно научным исследованиям, в сельской местности зоофилия является достаточно распространенным явлением: 40-60 процентов юношей сообщали о такого рода контактах с животными. Среди городского населения меньшие цифры.



06 апреля 2018 Виктория Григоренко Источник - vb.kg

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