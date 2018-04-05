Путин укрепляет Эрдогана. Турция может иметь и С-400, и Patriot

20:28 06.04.2018 Буквально на днях президент России Владимир Путин после переговоров в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил, что Москва приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Было заявлено и о возможности совместного производства или передачи Анкаре технологий С-400. Напомним, что переговоры по контракту проходили непросто, его базовые параметры были согласованы к лету 2017 года. Против выступали США, партнеры Турции по НАТО, хотя Анкара вела переговоры с Вашингтоном о закупке американских зенитных ракетных комплексов Patriot.



Но США, как заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын, "слишком долго торговались", в то время как Россия проявила большую гибкость в вопросе цены, а также предложила более выгодные условия по передаче вооружения и его обслуживании. Кстати, Калын давал понять, что Анкара продолжит переговоры о покупке Patriot, если Вашингтон "удовлетворит требуемые условия". По его словам, сейчас "мяч находится на стороне США, несмотря на наше членство в НАТО, у нас были большие проблемы с обеспечением системами противовоздушной обороны, в которых мы остро нуждаемся, с помощью наших западных союзников, но они не предоставили нам эти системы". На Анкару также давил Брюссель, заявлявший, что С-400 "невозможно интегрировать в общую натовскую систему ПВО". Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявлял, что Вашингтон надеется на отказ Анкары от приобретения российских комплексов, и предупреждал ее о "последствиях".



Более того, буквально накануне визита в Анкару президента России группа американских сенаторов-демократов обратилась в государственный департамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции из-за планируемого приобретения С-400, применив положения американского закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает меры против стран, решившие пойти на заключение "значительных" сделок с российским военно-промышленным комплексом. Видимо, предвидя такой ход событий, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что Анкара "готова к ответным шагам в случае американских санкций". В то же время премьер-министр Турции Бинали Йылдырым говорил, что "несмотря на имеющиеся ошибки, которые США совершают в Сирии, переговоры Анкары и Вашингтона по зенитным ракетным системам Patriot не являются альтернативой приобретенным у России С-400". Одним словом, турки торговались с американцами и россиянами до конца, использовали наработанные годами дипломатические приемы, давая многим экспертам серьезные основания подозревать, что сделка по С-400 может не состояться.



Тем более госдепартамент предупреждал Анкару, что ведет переговоры со всеми зарубежными покупателями российского оружия, настойчиво "уговаривая" их отказаться от контрактов под страхом американских санкций. И только теперь, как сообщает турецкий информационный портал Haberturk со ссылкой на дипломатические источники, Вашингтон решил-таки предложить Турции совместное производство батарей Patriot, направив "меморандум о намерениях". Анкару в ближайшее время должна посетить руководитель управления по военно-политическим вопросам госдепартамента Тина Кайданов и провести переговоры по этой проблематике. Помимо того, Вашингтон соблазняет Анкару и поставками самолетов F-35. В то же время турецкие эксперты подчеркивают, что если правительство пойдет на закупку Patriot - это станет исключительно политическим решением, так как эти американские ЗРК уже выходят из обращения. С-400 превосходят их по многим характеристикам. Более того, Россия могла бы помочь Турции в создании современной системы воздушно-космической обороны, состоящей, помимо С-400, из РЛС и систем боевого управления, "которые интегрировали бы все имеющиеся у Турции возможности в области ПВО и ПРО". А в целом республика может обзавестись тремя разными системами ПВО. Две из них - Patriot и Hisar - интегрирует в систему НАТО, а С-400 сможет использовать автономно. Hürriyet, комментируя складывающуюся ситуацию, пишет: "Тот факт, что Турция, будучи членом альянса НАТО, вступает в военное сотрудничество с Россией в этой области, подразумевает важный вызов западному миру с точки зрения укоренившейся линии Турции во внешней политике".



Анкара вместе с Москвой действует совместно в направлении формирования будущего Сирии, несмотря на некоторые разногласия между ними. Поэтому, по мнению издания, политический диалог между Турцией и Россией обретет еще большее значение, чем когда-либо, а "Эрдоган подает западному миру, прежде всего, США, сигнал о том, что у него на руках неслабые карты, он также может повернуться лицом к Востоку, и заставляет почувствовать, что у Турции есть прекрасный простор для более независимых действий".



Станислав Тарасов, 6 апреля 2018, Источник - regnum.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523035680

Новости Казахстана

