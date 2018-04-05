 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Англичане убрали свидетелей - 2 морские свинки и кот Скрипаля убиты и сожжены, но 1 кот бежал и готов дать показания...
19:26 06.04.2018

Как морские свинки Скрипаля разоблачают британский фейк с отравлением?

В МИД РФ прокомментировали "новый адрес" производства "Новичка", который указан британцами. Напомним, что изначально в британской прессе объявили о "производстве нервнопаралитического газа" в московском районе Ясенево, потом британцы опубликовали материал о том, что "Новичок" производится в "секретной лаборатории в Саратовской области". Это притом, что эксперты британской лаборатории Портон-Даун заявили, что не нашли никаких доказательств производства "Новичка" в России.

Все эти пертурбации Лондона комментирует Сергей Лавров:

"Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовское предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции.

На этом фоне посол Британии в ФРГ Себастьян Вуд объявил, что ему известно о якобы программе России, которая предполагает отказ от полного уничтожения отравляющих веществ из советских арсеналов. По словам Вуда, среди этих веществ – и "Новичок".

Это заявление укладывается в контекст комментария Сергея Лаврова. Откуда, интересно, рядовому британскому послу может быть известно о наличии или отсутствии у России тех или иных военных программ? Или г-н посол – штатный сотрудник британской разведки в Германии?..

Кстати, у России появился к Лондону еще один вопрос: почему, если в Лондоне утверждают об отравлении Скрипаля в его доме, животные Скрипаля изначально не пострадали? Речь идет о морских свинках, которые умерли лишь через несколько суток в результате банального обезвоживания, и одном из котов Скрипаля, которого усыпили в лаборатории Портон-Даун несколько дней назад. Россия задает вопрос: почему трупы домашних животных кремировали, не проводя анализов на возможное отравление нервнопаралитическим газом?

Как морские свинки Скрипаля разоблачают британский фейк с отравлением?

Ответ Лондон, конечно же, не дает. Ведь тогда пришлось бы отвечать и на другой вопрос: неужели сотрудники Скотланд-Ярда вводили антидот и морским свинкам Скрипаля, если те "в отравленном доме" в конечном итоге умерли не от газа, а от недостатка пищи и воды?.. Или "Новичок" настолько несостоятелен как боевое отравляющее вещество, что не действует даже на морских свинок?

Источник - topwar.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523031960
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