Экс-президентшу Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы

19:01 06.04.2018 Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе заочно приговорена к 24 годам тюрьмы и штрафу в 18 млрд вон (около $17,5 млн). Об этом говорится в оглашенном приговоре Центрального районного суда Сеула, сообщает агентство Yonhap.



Суд поддержал большую часть предъявленных Пак Кын Хе обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.



Все обвинения бывший южнокорейский лидер отвергает. Прокуратура Южной Кореи требовала осудить 66-летнюю экс-президента на 30 лет заключения, а также оштрафовать ее на 118,5 млрд вон (около $110 млн).



По данным Би-би-си, из-за огромного интереса общественности к расследованию оглашение приговора впервые было решено транслировать в прямом эфире национального телевидения.



Ее адвокаты могут в течение ближайшей недели подать жалобу на приговор.



Коррупционный скандал с участием Пак Кын Хе разгорелся в 2016 году. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с южнокорейским лидером, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte.



В конце 2016 года парламент объявил Пак Кын Хе импичмент, а в апреле 2017 года ей предъявили обвинения. Чхве Сун Силь была приговорена в феврале 2018 года к 20 годам за коррупцию и вмешательство в дела страны. Она также должна выплатить штраф в $16,6 млн.



Вице-президент Samsung Electronics и глава Samsung Group Ли Чже Ен в августе 2017 года получил пять лет тюрьмы, однако 5 февраля апелляционный суд заменил ему реальный срок условным. Суд Сеула также дал 2,5 года колонии главе корпорации Lotte Group Син Дон Бину и отправил на шесть лет в тюрьму ближайшего помощника Пак Кын Хе, ее секретаря Ан Чжон Бома. Источник - ca-news.org

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