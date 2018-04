В США обеспокоены пропажей Гульнары Каримовой. "Многие считают, что она умерла..."

18:01 06.04.2018 В США обеспокоены пропажей дочери покойного лидера Узбекистана - Гульнары Каримовой



Вот уже несколько лет нет никаких достоверных сведений о судьбе Гульнары Каримовой – дочери покойного лидера Узбекистана Ислама Каримова. Как пишет 5 апреля в статье "Где находится Гугуша – пропавшая "первая дочь" из Узбекистана?" The New York Times, она до сих пор не побывала в мавзолее своего отца. Более того, Гульнара осталась единственной из членов семьи Каримова, кто не присутствовал ни на его похоронах, ни на любой из 35 тыс. молитвенных церемоний, проведенных с тех пор. Она просто исчезла в 2014 году.



По словам газеты, "Многие считают, что Гульнара Каримова умерла и доказательств, которые опровергали бы эту версию, нет". Ее судьбу активно пытаются прояснить некоторые родственники Гульнары.



Эксперты Human Rights Watch по делам Средней Азии заявили The New York Times,что к ним за помощью обратился даже бывший муж Гульнары – Мансур Максуди. Американец узбекско-афганского происхождения вел в 2002 году с Каримовой яростную тяжбу о разводе и опеке над детьми. В результате тогда еще могущественная Гульнара лишила его всего бизнеса, связанного с Coca-Cola в Узбекистане. Затем все его 24 родственника, проживавшие тогда в Узбекистане, были высланы в Афганистан вне зависимости от своего гражданства. Более того, еще два родственника попали в тюрьму.



Но сейчас Мансур все же хочет прояснить судьбу своей бывшей жены. Так же сын Каримовой, которого в честь деда назвали Ислам, жалуется, что по его данным, мать держат в изоляции от внешнего мира. Сам Ислам попросил политического убежища в Великобритании. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

