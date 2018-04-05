Первый вице-премьер Киргизии Шадиев подал в отставку. "Чтобы не бросать тень на..."

17:56 06.04.2018 Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев направил премьер-министру Сапару Исакову заявление о своей отставке.



А.Шадиев сообщил, что считает необходимым оставить свой пост, чтобы не бросать тень на работу правительства. Причиной данного заявления является продолжающееся разбирательство по уголовному делу о присвоении бывшим заведующим отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности ЖК Арсеном Закировым бюджетных средств, на тот момент работу данного комитета возглавлял А.Шадиев.



"Я всегда работал честно во имя национальных интересов Кыргызской Республики. Для обеспечения справедливого и объективного расследования считаю правильным оставить свой пост. Благодарю президента и премьер-министра за оказанное доверие", - отметил Шадиев. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

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