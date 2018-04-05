Турецкий крюк. Патрушев рассказал об изменении наркотрафика из Афганистана

16:56 06.04.2018 В Россию из Афганистана стало переправляться значительно меньше наркотиков, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.



"Центральный маршрут, по которому наркотики больше поставлялись (из Афганистана – прим. ВЗГЛЯД) к нам в Россию, значительно сократился", – цитирует Патрушева РИА "Новости".



По его словам, в настоящее время наркотики из Афганистана, в основном это героин, переправляют западным и восточным маршрутами.



В 2015 году в России заявляли, что поставки героина из Афганистана стали идти через Турцию, где кроме этого работают лаборатории, перерабатывающие афганский опий в героин.



Также сообщалось, что боевики ИГ* в 2015 году захватили часть каналов поставок наркотиков из Афганистана. Отмечалось, что каналы реализации афганского опия позволили ИГ набрать силу.

6 апреля 2018, Антон Касс Источник - vz.ru

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