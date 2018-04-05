После заявления Трампа о новых пошлинах в отношении Китая упали фьючерсы на нефть

16:11 06.04.2018 Накануне президент США сказал, что в ближайшее время Вашингтон может ввести дополнительные пошлины объемом в 100 миллиардов долларов на китайские товары



Цены на нефть упали в пятницу утром после того, как накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами.



Июньские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 50 центов, достигнув цены в 67,83 доллара за баррель, а майские контракты по West Texas Intermediate упали на 55 центов за баррель и торговались за 62,99 доллара.



Выступая в четверг вечером в штате Западная Вирджиния по вопросу налоговой политики, Трамп заявил, что в ближайшее время США могут ввести в отношении Китая дополнительные пошлины объемом в 100 миллиардов долларов. Стоит отметить, что эти тарифы могут быть введены в дополнение к 25-процентным пошлинам на 50 миллиардов долларов, которыми Вашингтон пригрозил Поднебесной во вторник.



В ответ на первый раунд введенных Вашингтоном пошлин Пекин в среду объявил о введении тарифов в размере 25% на 106 американских товаров, включая соевые бобы, автомобили, химикаты, некоторые виды самолетов, а также сельскохозяйственные товары. Кроме того, пошлинами будут облагаться апельсиновый сок, хлопок, некоторые виды грузовиков, и электромобили, ввозимые из США.



После заявления Трампа о возможном втором раунде пошлин в отношении Китая в Пекине заявили, что не хотят торговой войны с США, но готовы к ней. Источник - golos-ameriki.ru

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