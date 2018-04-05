Скрипалиный пух... "Новичок" нарабатывали - в Узбекистане

14:03 06.04.2018 Бывший член комиссии ООН: "Новичок" нарабатывали - в Узбекистане



Химоружие "Новичок" создавали в Шиханах, но нарабатывали - в Узбекистане. Об этом Радио Business FM заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, комментируя публикацию The Times о производстве нервно-паралитического вещества на базе в Шиханах.



По словам Игоря Никулина, в Шиханах находится филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Поэтому н участвовал в разработке этого боевого нервно-паралитического газа.



Но он не нарабатывался там, уточнил Никулин. "Нарабатывались опытные партии в Узбекистане. Там было предприятие в городе Нукус - точнее, возле него, потому что такого рода предприятия в густонаселенном месте вообще нельзя делать и с точки зрения секретности, и с точки зрения безопасности".



Власти США продолжают утверждать, что ответственность за попытку отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, завербованного западными спецслужбами, несет Москва. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном рассмотрению дела Скрипаля, заместитель постоянного представителя США при ООН Келли Карри.



Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, говоря о возможности участия России в расследовании Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), сравнила Россию с отрицательным персонажем произведений о Шерлоке Холмсе. "Разрешить российским ученым участвовать в расследовании, когда они являются наиболее вероятными виновниками преступления в Солсбери, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти", - сказала Пирс. Таким образом Пирс ответила российскому постпреду при ООН Василию Небензе, который в середине марта сказал, что британцы действуют в духе инспектора Лестрейда, который хватался за первый попавшийся мотив.



В Москве не раз заявляли, что в России не осталось запасов химоружия, оно было уничтожено под контролем ОЗХО, а программ разработки вещества под названием "Новичок" ни в СССР, ни в России не существовало. Москва категорически отвергает все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей. Источник - ca-news.org

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