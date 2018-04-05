 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Цены в Казахстане растут быстрее доходов
13:40 06.04.2018

2,4% жителей страны имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Номинальные денежные доходы казахстанцев выросли за год на 6,5%. В то же время, с учетом инфляции, их покупательская способность упала на 0,9%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

"За 2017 год среднедушевые номинальные денежные доходы населения РК составляли 978,3 тысячи тенге. Это на 6,5% больше, чем в 2016 году. Однако с учетом роста потребительских цен, реальное изменение доходов показывает отрицательную динамику - покупательская способность сократилась на 0,9%", - говорится в исследовании.

Самый высокий уровень доходов - в Атырауской области: 1,7 млн тг на одного среднестатистического жителя, на 1,8% больше, чем годом ранее (с сокращением покупательской способности доходов сразу на 6,4%).

Также среди лидеров - обе столицы, Астана (1,6 млн тг за 2017 год) и Алматы (1,5 млн тг).

Примечательно, что во втором нефтяном регионе - Мангистауской области - хотя она и занимает 4 место по РК по уровню номинальных среднедушевых доходов (1,3 млн тг на среднестатистического жителя) - зафиксирован спад на 4,2%. Это единственный регион, где показатель ушел в минус. Покупательская способность доходов жителей области сократилась сразу на 10,2%.

Несмотря на ежегодный прирост уровня номинальных доходов жителей РК, их покупательская способность сокращается второй год подряд.

Так, инфляционное давление в 2016 году "съело" рост доходов в 13,7%, и их реальная покупательская способность снизилась на 0,7%.

По итогам IV квартала 2017 года доходы ниже прожиточного минимума получали 2,4% казахстанцев, то есть почти 436 тысяч жителей РК.

Примечательно, что в городах такой низкий уровень доходов наблюдался всего у 1,1% жителей, в сельской местности - сразу у 4,1%.

Кроме того, 0,1% жителей страны имели доходы ниже стоимости продовольственной корзины (и 0,3% - в сельской местности).

http://www.zakon.kz/4912188-tseny-v-kazahstane-rastut-bystree.html

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523011200
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