 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.04.2018
13:40  Цены в Казахстане растут быстрее доходов
13:37  С чего начинаются войны? Цепь случайностей и мелких ошибок, - А.Гольц
12:41  КазНацбанк тужится оживить ипотеку, - Петр Своик
08:47  Трамп-задира обещает Пекину еще всяких пошлин на $100 млрд
08:34  Изуверы! Слепого поэта и жертву харакири Ормукова водворили в ИВС Бишкека
08:24  Сирия - новый Вьетнам для армии США, - М.Ошеров
08:13  Два саммита как отражение одного успеха. Стремительно происходит смена мировых полюсов, - А.Халдей
08:07  Дом в чужом дворе. Мэрии Бишкека пора запретить самострои, - Е.Авдеева
07:52  Главным охранником (начальником 9-ки) Кыргызстана назначен полковник Сабыров
07:32  Лебапские шакалята. В Туркмении по подозрению в убийствах задержана банда школьников
07:16  Тереза Мэй заигралась с делом Скрипаля, - Д.Седов
07:10  Нежность и мракобесие. Елбасы помиловал "со снятием судимости" главаря секты "Свидетелей Иеговы" Ахмедова
07:04  "Захват "Норда": Почему Путин терпит унижение от Украины, - "СП"
06:55  Польско-украинская война. Она - будет! - Ростислав Ищенко
06:50  "Репортеры без границ" требуют от Елбасы прекратить преследования журналистов
06:45  Почему Конго превратилось в несостоявшееся государство. Уроки для ЦА, - И.Иванов
06:44  Вашингтон готовит Дамаску новую войну, - В.Мухин
06:34  Славные потомки Амира Темура. Современная литература Узбекистана, - глава Узбписателей Мухаммад Али
01:41  The Hill: Вашингтон рискует превратить Сирию в Ирак 2.0
01:28  Турецкий пасьянс. Зачем президенты России, Ирана и Турции встретились в Анкаре, - Т.Ахметов
00:58  Просуществует ли режим аятолл в Иране до 2019 года? - А.Эскин
00:53  В шальвары! В Туркменистане женщинам окончательно запретили носить купальники-бикини и шорты
00:48  Илья Терентьев - градоначальник и строитель Пишпека (история), - Д.Орлов
00:44  Пекин заставит Трампа подавиться бобами, - "СП"
00:31  Россия займет место США? - Гюнгер Менги
00:04  Мирзаабад. Правозащитника Ризаева оштрафовали за отказ перекрасить стены дома к приезду Мирзияева
00:03  Актобе. В оборвавшемся лифте погибла телеведущая Айзат Абдисамат
00:00  Божество с холма злых духов. Как спящий Будда поселился в музее древностей в Душанбе
Четверг, 05.04.2018
21:33  США готовят санкции против олигархов из "кремлевского доклада". А.Усманова и прочих меценатов, - ВВС
21:18  Кремлевская помогайка Песков утверждает, что в России нет олигархов))
21:00  Каталонского горе-"президента" Пучдемона выпустили из немецкого узилища
20:57  В Саудовской Аравии вновь открывают кинотеатры. Закрытые 35 лет назад по идейным соображениям
19:50  Снятых за приписки узбекских областных хокимов Бобоева и Узакова назначили главами районов
19:32  Гендер полез. Алия Ракишева назначена заместителем руководителя Администрации Президента Казахстана
18:51  Перспективы развития сирийской войны на весну – лето 2018 года, - Д.Минин
14:42  American Conservative: В чем корень всех бед США?
14:23  Елабсы поздравил Уирта с должностью директора "Шеврона". Кормилец..
14:21  National Interest: Ближний Восток находится на пороге исторического события
14:20  В Швейцарском банке Ротшильдов найдены $1,3 млн украденных у Казахстана. А если глубже покопаться?
14:19  Бишкекские истории. Под стоны "денег нет..." бюджет пилили внаглую! - "Дело №"
08:52  Центробанк Узбекистана запретил кумовство в коммерческих банках
07:41  Батумский морской порт/бунт. Грузинские докеры восстали против своих "хозяев" из АО "КазТрансОйл"
07:38  Деревня Гадюкино? Лондон разведал, где в России произвели яд "Новичок" для Скрипалей, - Times
07:34  Давить Скоттов. "Центерра", несмотря ни на что, продолжает корячиться в Киргизии
07:32  КырПремьер Исаков заигрывает с басмач-активом. Прием молодых патриотов
07:28  Товарищ Ын заходит с китайских козырей, - В.Павленко
07:25  Англия идет на дно в конфликте с Россией, Японией и Европой, - А.Халдей
07:18  Харе, Кришна! Узбекистан предложил Индии создать оборонный производственный комплекс, - Economic Times
07:13  Переименование "русских" улиц в Караганде вызвало жаркие споры общественности
07:09  Туран - ключ к пониманию Русского Логоса, - Александр Дугин
07:06  Молчание девчат. Почему в Казахстане не получается остановить домашнее насилие
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
КазНацбанк тужится оживить ипотеку, - Петр Своик
12:41 06.04.2018

Некоторые любят позеленее

Старания Национального банка оживить ипотеку происходят на фоне общего сокращения банковской активности

В апреле исполняется уже три года программе рефинансирования ипотечных займов, и как раз перед этой скромной датой председатель Национального банка Данияр АКИШЕВ самолично рассказал об очередных дополнениях и новациях, которые претерпит именинница, направленных, разумеется, на все хорошее и против всего плохого.

Как там оно сложится с реализацией идеи президента по ипотеке "7-20-25", о которой мы писали (см. "Ипотека против девальвации", "Время" от 8.3.2018 г.), надо будет проследить. На этот же раз речь шла об облегчении участи граждан, недальновидно взявших ипотеку в валюте. Им теперь можно будет рефинансировать свой долг в тенге по курсу на 18 августа 2015 года, то есть за два дня до грянувшей тогда девальвации. Сейчас таких долларопоклонников осталось чуть более 21 тысячи. И вот уж они наверняка кусали локти после 20 августа...

Что ж, пусть тот урок пойдет им впрок, и пусть неторопливая помощь со стороны родного Нацбанка (ту девальвацию как раз и устроившего) тоже поработает на формирование исключительно тенгового патриотизма казахстанских заемщиков. Хотя, кстати сказать, безальтернативный патриотизм (в его ипотечном варианте) закреплен законодательно: с начала 2016 года граждане, не имеющие валютных доходов, ипотеку могут оформлять только в национальной валюте. О чем тоже не преминул напомнить глава регулятора.

Для интереса можно заглянуть в статистику: на февраль этого года остатков ипотечных кредитов в иностранной валюте числилось чуть больше 70 млрд. тенге - совсем немного на двадцать с лишним тысяч заемщиков. Получается, что программа рефинансирования тоже не потребует больших затрат - вот что значит аккуратно выждать время.

Впрочем, мы-то с вами в валютную ипотеку не ввязывались, а некоторые счастливцы и вообще как-то живут, не влезая ни в какие кредиты. Но все мы без исключения переживаем: что дальше будет с казахстанскими банками и с курсом родного тенге?

Насчет будущего гадать не будем. Но оно в любом случае вытекает из настоящего, а как раз о нынешнем положении банковской системы Казахстана есть что сказать. Самое главное - она зависла. Ничего такого угрожающего в ближайшей перспективе не видно, но и обнадеживающего тоже.

Банки, они не первый год существуют немножко сами по себе, в отрыве от реальной экономики. Вот иллюстрация: на всю промышленность приходится только 15% от общей массы банковских кредитов, строительство - 7%, сельское хозяйство - 5%, транспорт - 4%. Зато большая часть - это кредиты торговые и потребительские, включая те самые ипотечные. Вот потому-то правительство и Национальный банк так много внимания уделяют ипотеке. Ведь в отсутствие кредитования банками реальной экономики стимулирование ипотеки - это едва ли не главный способ оживить и строительный рынок, и сами банки.

Это первое. Второе: держащиеся в стороне от реальной экономики банки существуют не просто сами по себе, а при непрекращающейся и увеличивающейся государственной поддержке. Так, в прошлом, 2017 году объем господдержки составил три триллиона тенге, то есть более 12% от всех банковских активов. В результате с ликвидностью, проще говоря, со свободными деньгами у банков все в порядке, что при закупоренном кредитовании реального сектора опять-таки составляет проблему. Конкретно: активов у банков сейчас на 23,8 трлн. тенге, а ссудный портфель только на 13,2 трлн. Эта проблема решается тоже с государственной помощью - со стороны самого Национального банка. Он любезно выпускает ноты - собственные заемные бумаги, в которые банки могут вкладывать "лишние" деньги. Таких нот на февраль циркулировало на целых четыре триллиона тенге с доходностью порядка 9%. Все это немножко онанизм и в конечном счете работает на инфляцию, но намерений менять схему со стороны монетарного руководства не прослеживается.

И еще: если инфляционный допинг 2014 и 2015 годов взбодрил как сырьевиков, так и банки, то теперь - прямо по ходу стабилизации и даже некоторого укрепления курса национальной валюты - банковская система… дрейфует вниз.

Так, те же активы банков, достигнув пика в 25,6 трлн. в начале 2017 года, к 2018-му снизились до 24,2 трлн., а к февралю их уже стало 23,8 трлн. То же по объему кредитов: 2016 год - 15,6 трлн. тенге, 2017-й - 15,5 трлн., 2018-й - 13,6 трлн., а к февралю - только 13,2 триллиона.

Та же картина - сначала на девальвационном трамплине, потом вниз - прослеживается и на просроченных кредитах. При всех усилиях Национального банка предыдущих лет их доля медленно, но угрожающе росла, достигнув на начало 2014 года 31,2%. За две девальвации 2014 и 2015 годов ее удалось сбросить до 6,7% к началу 2017-го, теперь же она опять подросла до 9,8%.

А в заключение про любимую песню Национального банка о дедолларизации. Засилье бакса все уменьшается и уменьшается, но… никак не уменьшится. Народ-то у нас ушлый: если любители валютных кредитов поредели, то полку старающихся держать половину своих депозитных "яиц" в чужих корзинах особо не убывает. Доля вкладов юридических лиц в иностранной валюте в начале года была 42,9%, в феврале стала 41,4%. А физические лица вообще любят позеленее: 52,4% на начало 2018 года, в феврале - 51,4%, и такая статистика одновременно показывает подлинную картину веры и бизнеса, и населения в долгосрочную надежность и устойчивость родной валюты.

Короче, внешне ориентированная сырьевая модель невосстановимо выдохлась, но в таком виде может существовать еще долго. А что с ней на самом деле будет дальше, теперь определяет не экономика, а геополитика, события в которой нарастают с ошеломляющей быстротой.

Петр СВОИК, Алматы

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523007660
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  