Трамп-задира обещает Пекину еще всяких пошлин на $100 млрд

08:47 06.04.2018 Трамп хочет ввести новые пошлины на товары из Китая



6 Апреля 2018 в 06:20



Трамп хочет ввести новые пошлины на товары из Китая



Президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США рассмотреть возможность дополнительных пошлин на импорт китайских товаров общей суммой в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.



Издание отмечает, что две крупнейших экономики мира таким образом могут приблизиться к настоящей торговой войне.



Как отмечает NBC News, Трамп аргументировал желание ввести новые пошлины

"несправедливыми ответными действиями" со стороны Китая.



Ранее министр обороны Китая во время встречи с российским коллегой Шойгу выразил поддержку российской стороны в вопросе противостояния с США и призвал к развитию стратегического сотрудничества России и КНР. Источник - nsn.fm

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