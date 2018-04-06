 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 06.04.2018
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07:04  "Захват "Норда": Почему Путин терпит унижение от Украины, - "СП"
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06:50  "Репортеры без границ" требуют от Елбасы прекратить преследования журналистов
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Четверг, 05.04.2018
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20:57  В Саудовской Аравии вновь открывают кинотеатры. Закрытые 35 лет назад по идейным соображениям
19:50  Снятых за приписки узбекских областных хокимов Бобоева и Узакова назначили главами районов
19:32  Гендер полез. Алия Ракишева назначена заместителем руководителя Администрации Президента Казахстана
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14:20  В Швейцарском банке Ротшильдов найдены $1,3 млн украденных у Казахстана. А если глубже покопаться?
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07:32  КырПремьер Исаков заигрывает с басмач-активом. Прием молодых патриотов
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Трамп-задира обещает Пекину еще всяких пошлин на $100 млрд
08:47 06.04.2018

Трамп хочет ввести новые пошлины на товары из Китая

6 Апреля 2018 в 06:20

Трамп хочет ввести новые пошлины на товары из Китая

Президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США рассмотреть возможность дополнительных пошлин на импорт китайских товаров общей суммой в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что две крупнейших экономики мира таким образом могут приблизиться к настоящей торговой войне.

Как отмечает NBC News, Трамп аргументировал желание ввести новые пошлины
"несправедливыми ответными действиями" со стороны Китая.

Ранее министр обороны Китая во время встречи с российским коллегой Шойгу выразил поддержку российской стороны в вопросе противостояния с США и призвал к развитию стратегического сотрудничества России и КНР.

Источник - nsn.fm
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