Изуверы! Слепого поэта и жертву харакири Ормукова водворили в ИВС Бишкека

08:34 06.04.2018 Активиста Темирлана Ормукова водворили в ИВС. Об этом на своей странице в Facebook написал активист Адиль Турдукулов в четверг.



"Инвалида по зрению и поэта Темирлана Ормукова из больницы в наручниках увезли в ГУВД Бишкека и водворили в ИВС. К нему никого не пускают. Поэт объявил голодовку. Его, слепого, хотят посадить в общую камеру, где для него нет никаких условий", - написал Турдукулов.

Т.Ормуков известен критикой в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева. В начале февраля 2017 года в отношении него было возбуждено уголовное дело за клевету.

Позже депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев обратился с заявлением в милиции в отношении Ормукова. Его Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте.

По заявлению о коррупции провели проверку. Названные Ормуковым факты не подтвердились.

На прошлой неделе во время вызова в ГУВД Бишкека Ормуков вскрыл себе живот.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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