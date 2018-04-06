Сирия - новый Вьетнам для армии США, - М.Ошеров

08:24 06.04.2018 Вторжение американской армии во Вьетнам начиналось примерно так же, как это сейчас происходит в Сирии. А закончилось позорным бегством



США, отчаявшись уничтожить сирийское правительство чужими руками, наращивают свои оккупационные части в Сирии. Они локализованы пока в двух районах – на юге в военной базе ат Танф, в которой находится около 600 солдат и офицеров США и других стран, а также обучаемые ими сирийские бандиты из различных террористических группировок - численностью до 3000 голов.



Помимо этого, США наращивают свое прямое военное присутствие на северо-востоке Сирии, открывая одну за другой военные базы на территории Сирии, временно контролируемой сирийскими курдами. Суммарно на территории Сирии уже находится 2-3,5 тысячи американских агрессоров.



Сирийское правительство неоднократно заявляло о том, что нахождение американских войск на территории Сирии незаконно. Для снабжения своих оккупационных частей на севере американцы незаконно используют воздушное пространство Сирии и Ирака. База ат-Танф снабжается из Иордании. Американцы требуют от сирийской армии не приближаться к базе ат Танф на расстояние ближе, чем 50 километров.



В последнее время участились нападения сирийских проправительственных повстанцев на конвои американских солдат на севере Сирии. В результате нескольких успешно проведенных операций было уничтожено около 15 американских солдат и офицеров, также многие были ранены.



Президент США Дональд Трамп в последние дни одновременно с резким усилением прямой американской агрессии в Сирии несколько раз делал публичные заявления о том, что США должный уйти из Сирии. Все это время Пентагон перебрасывает все новые и новые боевые подразделения армии США на территорию Сирии.



Исходя из опыта Вьетнама и Гуантанамо известно, что американцы просто так не уходят, и что их нужно попросить уйти силой. Во Вьетнаме было уничтожено несколько десятков тысяч американцев, несколько сотен тысяч ранено. США потеряли во Вьетнаме около 3 000 самолетов, сбитых российскими и вьетнамскими системами ПВО и авиацией. Сирийская армия в последнее время усиливается и успешно продолжает освобождать территорию своей страны. После зачистки территории на юге и в центре Сирии от вооруженных бандитов встанет вопрос о пребывании американцев на территории Сирии. Это произойдет где-то примерно через полгода, если не ранее.



Применение американцами на территории Сирии атомного оружия исключено ввиду близости территории государства Израиль. В обычных видах вооружений и в средствах радиоэлектронного обнаружения и радиоэлектронной борьбы сейчас значительное преимущество у сирийской армии и у союзных ей армий России, Ирана и Китая.



Вторжение американской армии во Вьетнам начиналось примерно так же, как это сейчас происходит в Сирии. Сначала это были американские инструкторы, обучавшие армию и полицию марионеточного режима Южного Вьетнама. Потом, в связи с участившимися нападениями на американских инструкторов, – американские военные базы. Потом – полноценное развертывание американской армии и, в конце концов, - позорное бегство. Вьетнамский народ при помощи СССР и Китая изгнал американских агрессоров с территории своей страны. Американские руководители ничему не научились. Ни действующий президент этой страны, ни конгрессмены, в том числе, имеющие опыт вьетнамской войны сенаторы Джон Маккейн и Гэри Харт.



США присутствуют на территории Сирии практически в одиночестве. Несколько десятков солдат и офицеров других иностранных государств, - Англии, Франции, Иордании, Саудовской Аравии, Израиля, - все это несерьезно, и они все также будут уничтожены в ходе прямого военного конфликта.



США делать на территории Сирии абсолютно нечего. Несколько смен бандитов, подготовленных ими на юге Сирии или уничтожены, или разбежались, или переметнулись к "Аль-Кайеде" или к ИГИЛ (организации, запрещенные в России) или ждут своего уничтожения. Курдские и арабские территории, захваченные курдами на территории Сирии – это территория Сирии, которая также будет освобождена от иностранных оккупантов. Поэтому уже сейчас г-ну Трампу имеет смысл выполнить свое обещание, – до тех пор, пока все эти несколько тысяч американцев не вернуться на родину в пластиковых гробах, щедро предоставляемых им их американским правительством.



Михаил Ошеров



6 апреля 2018 Источник - iarex.ru

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