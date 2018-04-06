Два саммита как отражение одного успеха. Стремительно происходит смена мировых полюсов, - А.Халдей

08:13 06.04.2018 Мир меняется так стремительно, что СМИ не успевают понимать, что происходит. А происходит смена мировых полюсов



Вот всего два события из ленты новостей:



1. В Анкаре произошла встреча Путина, Эрдогана и Рухани. Президенты России, Турции и Ирана встретились и обсудили... Что они обсуждали? Это только на первый взгляд они говорили о взаимодействии в Сирии, об энергетических проектах, о новом уровне доверия. Это все детали. Если в целом – ОНИ ДЕЛИЛИ МИР. Не много и не мало. Без США. Без Европы. Трое мужчин встретились и решили, что теперь будет так и так. И еще вот так.



И не только на Ближнем Востоке. Прежде всего, в Европе. Ибо возникает новая конфигурация сил в зоне Ближнего Востока и юга Средиземноморья. А как же Запад? А никак. Ему сообщат о результатах. И это все. Учитывая глобальные последствия этой встречи, тройка Путин-Эрдоган-Рухани вполне заслуживает звания "Большой". Любые угрозы со стороны США теперь значат еще меньше, чем до этого. США проглотили сам факт встречи и утерлись. Промолчали. А в политике молчание говорит намного больше, чем слова. В Анкаре прошел саммит победителей.



2. Но все в мире относительно. На фоне Сталина-Рузвельта-Черчилля данная тройка, может и не так велика. Но в это же время в Аахене собралась другая тройка – Меркель-Макрон-Порошенко. Кто там собрался? Это собрание детей лейтенанта Шмидта, решивших составить очередную конвенцию. Встретились вассалы США, не влияющие в мире сами по себе ни на что. Что они делали? Одним словом – они жаловались друг другу на Россию и Путина. Подбадривали друг друга. Двигали на карте войска в Донбассе и делали вид, что они могут это сделать и в жизни.



Хотя без Путина и Трампа они ничего сделать не могут, и все прекрасно это понимают. Порошенко замочил слезами все пиджаки Меркель и Макрону, те как могли его утешали, теребя его пегие кудри. Но все понимали, что сделать они ничего не могут. Эта тройка на фоне той, что в Анкаре, заслуживает названия "маленькой". Такая маленькая троечка. Саммит слуг, собравшихся в отсутствие хозяев. Саммит неудачников.



Пресса как всегда смотрела на детали. Россия и Турция планируют подписать 5 документов, среди которых меморандумы о сотрудничестве в области информационных технологий, социальной политики, семьи и спорта. Помимо этого, Москва и Анкара могут заключить два соглашения по линии Российского фонда прямых инвестиций. Стороны накануне согласовали строительство АЭС "Аккую", проект на 20 млрд долларов, где у России будет 51%. Турция получает не только трубопровод в Европу, но и скидку на газ. Опять же С-400.



Иран, когда присоединится, будет обсуждать стратегию сохранения целостности Сирии, что ему нужно для давления на Израиль и США. Россия идет навстречу Турции по вопросу курдов, в ответ на что Турция гарантированно будет на стороне России. И пока эта тройка планирует передел ключевой части мира, Трамп, по мнению газеты The Washington Post, ищет, как из Сирии выйти.



За этими деталями как-то ускользает общая картина. Слышите, как трещать стропила? Это трещат опоры старого мира. В Аахене Порошенко, размазывая по чумазым мордасам невидимые миру слезы, жмется к таким же несчастным Меркель и Макрону. Америка их кинула. Она сама не знает, как быть в этой ситуации. Вот и жмутся политические сироты друг к другу. Бедность жмется к бедности, слабость к слабости.



Мир изменился. И продолжает меняться так быстро, что мы не поспеваем за этими переменами. Мы все еще верим, что Запад силен. Но если это так, то, что делают в Анкаре Путин, Эрдоган и Роухани?



Александр Халдей



6 апреля 2018 Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522991580

Новости Казахстана

