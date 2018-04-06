 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 06.04.2018
08:47  Трамп-задира обещает Пекину еще всяких пошлин на $100 млрд
08:34  Изуверы! Слепого поэта и жертву харакири Ормукова водворили в ИВС Бишкека
08:24  Сирия - новый Вьетнам для армии США, - М.Ошеров
08:13  Два саммита как отражение одного успеха. Стремительно происходит смена мировых полюсов, - А.Халдей
08:07  Дом в чужом дворе. Мэрии Бишкека пора запретить самострои, - Е.Авдеева
07:52  Главным охранником (начальником 9-ки) Кыргызстана назначен полковник Сабыров
07:32  Лебапские шакалята. В Туркмении по подозрению в убийствах задержана банда школьников
07:16  Тереза Мэй заигралась с делом Скрипаля, - Д.Седов
07:10  Нежность и мракобесие. Елбасы помиловал "со снятием судимости" главаря секты "Свидетелей Иеговы" Ахмедова
07:04  "Захват "Норда": Почему Путин терпит унижение от Украины, - "СП"
06:55  Польско-украинская война. Она - будет! - Ростислав Ищенко
06:50  "Репортеры без границ" требуют от Елбасы прекратить преследования журналистов
06:45  Почему Конго превратилось в несостоявшееся государство. Уроки для ЦА, - И.Иванов
06:44  Вашингтон готовит Дамаску новую войну, - В.Мухин
06:34  Славные потомки Амира Темура. Современная литература Узбекистана, - глава Узбписателей Мухаммад Али
01:41  The Hill: Вашингтон рискует превратить Сирию в Ирак 2.0
01:28  Турецкий пасьянс. Зачем президенты России, Ирана и Турции встретились в Анкаре, - Т.Ахметов
00:58  Просуществует ли режим аятолл в Иране до 2019 года? - А.Эскин
00:53  В шальвары! В Туркменистане женщинам окончательно запретили носить купальники-бикини и шорты
00:48  Илья Терентьев - градоначальник и строитель Пишпека (история), - Д.Орлов
00:44  Пекин заставит Трампа подавиться бобами, - "СП"
00:31  Россия займет место США? - Гюнгер Менги
00:04  Мирзаабад. Правозащитника Ризаева оштрафовали за отказ перекрасить стены дома к приезду Мирзияева
00:03  Актобе. В оборвавшемся лифте погибла телеведущая Айзат Абдисамат
00:00  Божество с холма злых духов. Как спящий Будда поселился в музее древностей в Душанбе
Четверг, 05.04.2018
21:33  США готовят санкции против олигархов из "кремлевского доклада". А.Усманова и прочих меценатов, - ВВС
21:18  Кремлевская помогайка Песков утверждает, что в России нет олигархов))
21:00  Каталонского горе-"президента" Пучдемона выпустили из немецкого узилища
20:57  В Саудовской Аравии вновь открывают кинотеатры. Закрытые 35 лет назад по идейным соображениям
19:50  Снятых за приписки узбекских областных хокимов Бобоева и Узакова назначили главами районов
19:32  Гендер полез. Алия Ракишева назначена заместителем руководителя Администрации Президента Казахстана
18:51  Перспективы развития сирийской войны на весну – лето 2018 года, - Д.Минин
14:42  American Conservative: В чем корень всех бед США?
14:23  Елабсы поздравил Уирта с должностью директора "Шеврона". Кормилец..
14:21  National Interest: Ближний Восток находится на пороге исторического события
14:20  В Швейцарском банке Ротшильдов найдены $1,3 млн украденных у Казахстана. А если глубже покопаться?
14:19  Бишкекские истории. Под стоны "денег нет..." бюджет пилили внаглую! - "Дело №"
08:52  Центробанк Узбекистана запретил кумовство в коммерческих банках
07:41  Батумский морской порт/бунт. Грузинские докеры восстали против своих "хозяев" из АО "КазТрансОйл"
07:38  Деревня Гадюкино? Лондон разведал, где в России произвели яд "Новичок" для Скрипалей, - Times
07:34  Давить Скоттов. "Центерра", несмотря ни на что, продолжает корячиться в Киргизии
07:32  КырПремьер Исаков заигрывает с басмач-активом. Прием молодых патриотов
07:28  Товарищ Ын заходит с китайских козырей, - В.Павленко
07:25  Англия идет на дно в конфликте с Россией, Японией и Европой, - А.Халдей
07:18  Харе, Кришна! Узбекистан предложил Индии создать оборонный производственный комплекс, - Economic Times
07:13  Переименование "русских" улиц в Караганде вызвало жаркие споры общественности
07:09  Туран - ключ к пониманию Русского Логоса, - Александр Дугин
07:06  Молчание девчат. Почему в Казахстане не получается остановить домашнее насилие
06:59  Дорога в Дагестан. Зачем Каспийскую флотилию РФ переводят в Каспийск, - И.Крамник
06:55  В Астане издан труд философа Н. Досмухамета "Государство и нация". Развивая идеи Елбасы...
06:50  Черная полоса. За сутки разбилось 2 самолета (F-16 и AV-8B Harrier II) + 1 вертолет (CH-53E Super Stallion) ВВС США
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Два саммита как отражение одного успеха. Стремительно происходит смена мировых полюсов, - А.Халдей
08:13 06.04.2018

Мир меняется так стремительно, что СМИ не успевают понимать, что происходит. А происходит смена мировых полюсов

Вот всего два события из ленты новостей:

1. В Анкаре произошла встреча Путина, Эрдогана и Рухани. Президенты России, Турции и Ирана встретились и обсудили... Что они обсуждали? Это только на первый взгляд они говорили о взаимодействии в Сирии, об энергетических проектах, о новом уровне доверия. Это все детали. Если в целом – ОНИ ДЕЛИЛИ МИР. Не много и не мало. Без США. Без Европы. Трое мужчин встретились и решили, что теперь будет так и так. И еще вот так.

И не только на Ближнем Востоке. Прежде всего, в Европе. Ибо возникает новая конфигурация сил в зоне Ближнего Востока и юга Средиземноморья. А как же Запад? А никак. Ему сообщат о результатах. И это все. Учитывая глобальные последствия этой встречи, тройка Путин-Эрдоган-Рухани вполне заслуживает звания "Большой". Любые угрозы со стороны США теперь значат еще меньше, чем до этого. США проглотили сам факт встречи и утерлись. Промолчали. А в политике молчание говорит намного больше, чем слова. В Анкаре прошел саммит победителей.

2. Но все в мире относительно. На фоне Сталина-Рузвельта-Черчилля данная тройка, может и не так велика. Но в это же время в Аахене собралась другая тройка – Меркель-Макрон-Порошенко. Кто там собрался? Это собрание детей лейтенанта Шмидта, решивших составить очередную конвенцию. Встретились вассалы США, не влияющие в мире сами по себе ни на что. Что они делали? Одним словом – они жаловались друг другу на Россию и Путина. Подбадривали друг друга. Двигали на карте войска в Донбассе и делали вид, что они могут это сделать и в жизни.

Хотя без Путина и Трампа они ничего сделать не могут, и все прекрасно это понимают. Порошенко замочил слезами все пиджаки Меркель и Макрону, те как могли его утешали, теребя его пегие кудри. Но все понимали, что сделать они ничего не могут. Эта тройка на фоне той, что в Анкаре, заслуживает названия "маленькой". Такая маленькая троечка. Саммит слуг, собравшихся в отсутствие хозяев. Саммит неудачников.

Пресса как всегда смотрела на детали. Россия и Турция планируют подписать 5 документов, среди которых меморандумы о сотрудничестве в области информационных технологий, социальной политики, семьи и спорта. Помимо этого, Москва и Анкара могут заключить два соглашения по линии Российского фонда прямых инвестиций. Стороны накануне согласовали строительство АЭС "Аккую", проект на 20 млрд долларов, где у России будет 51%. Турция получает не только трубопровод в Европу, но и скидку на газ. Опять же С-400.

Иран, когда присоединится, будет обсуждать стратегию сохранения целостности Сирии, что ему нужно для давления на Израиль и США. Россия идет навстречу Турции по вопросу курдов, в ответ на что Турция гарантированно будет на стороне России. И пока эта тройка планирует передел ключевой части мира, Трамп, по мнению газеты The Washington Post, ищет, как из Сирии выйти.

За этими деталями как-то ускользает общая картина. Слышите, как трещать стропила? Это трещат опоры старого мира. В Аахене Порошенко, размазывая по чумазым мордасам невидимые миру слезы, жмется к таким же несчастным Меркель и Макрону. Америка их кинула. Она сама не знает, как быть в этой ситуации. Вот и жмутся политические сироты друг к другу. Бедность жмется к бедности, слабость к слабости.

Мир изменился. И продолжает меняться так быстро, что мы не поспеваем за этими переменами. Мы все еще верим, что Запад силен. Но если это так, то, что делают в Анкаре Путин, Эрдоган и Роухани?

Александр Халдей

6 апреля 2018

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522991580
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  