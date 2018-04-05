Дом в чужом дворе. Мэрии Бишкека пора запретить самострои, - Е.Авдеева

08:07 06.04.2018 Дом в чужом дворе. Мэрии Бишкека пора запретить застройку придомовых территорий!



Итак, значит, в стране объявлена усиленная борьба с коррупцией. Это отрадно. Это вселяет надежду. И в первую очередь жители столицы надеются, что бороться с коррупцией начнет мэрия Бишкека. И начнет она, мэрия, с жесткого, бескомпромиссного запрета на точечную стройку придомовых территорий. Потому что достали уже! Каждый, кто мнит себя крутым, лезет в чужые дворы и пытается сляпать какой-нибудь магазин, кафе, а то и жилой дом прямо под носом у жильцов. И всегда находятся чиновники, которым им помогают –наверное, не за спасибо! Этому чиновничьи-предпринимательскому беспределу пора положить конец!



Некоему А Джапарову приглянулся участок между жилыми пятиэтажками по переулку Геологическому 12 и 14. Собственно, даже не участок, крошечный клочок в 1 (одну) сотку. И он обратился в мэрию. Было это, судя по всему, еще в 2007 году – в документах наличествует какая-то непонятная путаница в датах, из которой следует, что история темная и запутанная. Непонятно, каким образом, но мэрия – ею на тот момент руководил одиозный Данияр Усенов, - вычленила этот клочок из тех 2 гектаров, которые были закреплены за Управлением геологии. Но когда в 2008 году ТСЖ "Нефрит", ставший преемником управления геологии, обратился в "Бишкекглавархитектуру", чтобы закрепить в Красной Книге права на придомовую территорию, его поставили фактом – 1 сотку уже выгрызли.



На свет божий всплыл подписной лист, в котором оказались подписи, вообще не соответствующие подписям хозяев квартир и даже подпись уже умершего человека.



Но дальше – больше! В мае 2009 года, уже при бакиевском любимчике Тюлееве мэрия проводит конкурс на застройку и продает эту несчастную сотку… нет, не Джапарову, другому лицу. Но сотка оказывается-таки у Джапарова, которому неизвестно как, но это лицо передало права собственности. Тогда жильцам дома было объявлено, что на клочке будет построен мясной павильон…



И вот, спустя почти десять лет, Джапаров объявился и представил ошарашенным жителям дома 12, проект на строительство трехэтажного – высотой в 10 метров – дома. То есть, спустя 10 лет речь уже идет не о строительстве павильона облегченного типа, а о капитальном строительстве. И это на ОДНОЙ СОТКЕ!



Тут возникает вопрос: каким образом Джапаров получил разрешение на строительство? Не в тяжкие бакиевские времена, а сейчас уже? Как понимать "Бишкекглавархитектуру"? Как понимать мэрию – современную мэрию, под управлением… сами знаете кого! Они документы смотрят? Они понимают, что строить собираются на ОДНОЙ СОТКЕ на придомовой территории? Как такое возможно в принципе? И это при том, кажется в городе объявлен мораторий на застройку придомовых территорий… Кто помогает Джапарову обойти закон? Тут нарушений закона – на каждом шагу! Поддельные подписи жильцов, незаконное оформление Красной Книги, передача конкурсного объекта другому лицу…



Новоявленный собственник клочка земли сегодня тихо улыбается негодующим жильцам дома по Геологическому 12: "Что ж, будем воевать!" И уже пополз слушок, что у него родственник – большой человек и… и что? Только вчера президент Жээнбеков заявил главе ГКНБ, что сажать чиновников, причастных к коррупции, нужно, не взирая на лица. А это ли не коррупция? Ладно бакиевцы, они по уши в ней, но нынче то иные времена…



Или нет? Да вроде бы в мэрии даже горячая линия по борьбе с коррупцией создана. Так вот пусть там и озаботятся обращением ТСЖ "Нефрит" и жильцов дома Геологический, 12. Пусть мэр Ибраимов лично возьмет под контроль эту вопиющую историю. Ему, кажется, только сегодня депутаты советовали быть ближе к народу, прислушиваться к людям, работать для них.



Потому как, если мэрия не станет разбираться и не отменит застройку во дворе, то жители обратятся в прокуратуру и Антикоррупционный комитет. И тогда уже не только новоявленного собственника спросят, как ему удалось получить разрешение на строительство, а потянут чиновников, которые ему помогали – и той же мэрии. И тогда к мэру опять придут с плакатами "Ибраимова – в отставку". Потому что с беспределом пора кончать...



Елена Авдеева

5 апр. 18 Источник - paruskg.info

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