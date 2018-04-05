Лебапские шакалята. В Туркмении по подозрению в убийствах задержана банда школьников

07:32 06.04.2018 В Туркменабаде (административном центре Лебапского велаята Туркмении) задержали старшеклассников, которые, по версии следствия, причастны к нескольким убийствам. Об этом пишут "Альтернативные новости Туркменистана".



Как сообщили источники, речь идет о банде, которая совершала разбойные нападения на людей. В нее входили шесть учеников 11 класса из трех школ города – 19-ой, 13-ой и 32-ой. На протяжении нескольких месяцев они врывались в квартиры горожан и, угрожая ножами, отбирали деньги и ювелирные изделия. По информации издания, 27 декабря прошлого года старшеклассники проникли в квартиру пожилой женщины, которая жила с дочерью-инвалидом (в каком районе это произошло, не указано). Каждой из них злоумышленники нанесли по два десятка ножевых ранений, сломали позвоночник, а затем вынесли из квартиры деньги и некоторые ценности. В статье указано, что подобных убийств было несколько.



В ходе одного разбойного нападения участники банды пытали мальчика, требуя от него показать, где в доме хранятся деньги (чем завершился этот эпизод, неизвестно).



Членов банды задержали случайно. Как рассказали источники, группу подвыпивших молодых людей остановил полицейский патруль на выходе из бильярдной. Когда их доставили в полицию, в машине обнаружили деньги, золотые кольца и цепочки. К настоящему моменту известно, что школьники признались в содеянном. В ходе следственных экспериментов они подробно рассказали, как совершали преступления.



Начиная с 26 марта, местная прокуратура проводит проверки во всех школах города.



Школьные банды орудовали в Туркменабаде и раньше. В 2011 году "Хроника Туркменистана" писала о группе старшеклассников, которые терроризировали своих сверстников и их семьи. Банда появилась после массовой драки учеников из разных школ. "Проигравшие" в ней молодые люди решили отомстить своим обидчикам. На протяжении месяца они избивали их и членов их семей, а также поджигали дома. После задержания несколько членов банды понесли уголовную ответственность и были приговорены к различным срокам, других наказали штрафами.

05.04.2018 Источник - fergananews.com

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