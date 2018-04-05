|08:47 Трамп-задира обещает Пекину еще всяких пошлин на $100 млрд
08:34 Изуверы! Слепого поэта и жертву харакири Ормукова водворили в ИВС Бишкека
08:24 Сирия - новый Вьетнам для армии США, - М.Ошеров
08:13 Два саммита как отражение одного успеха. Стремительно происходит смена мировых полюсов, - А.Халдей
08:07 Дом в чужом дворе. Мэрии Бишкека пора запретить самострои, - Е.Авдеева
07:52 Главным охранником (начальником 9-ки) Кыргызстана назначен полковник Сабыров
07:32 Лебапские шакалята. В Туркмении по подозрению в убийствах задержана банда школьников
07:16 Тереза Мэй заигралась с делом Скрипаля, - Д.Седов
07:10 Нежность и мракобесие. Елбасы помиловал "со снятием судимости" главаря секты "Свидетелей Иеговы" Ахмедова
07:04 "Захват "Норда": Почему Путин терпит унижение от Украины, - "СП"
06:55 Польско-украинская война. Она - будет! - Ростислав Ищенко
06:50 "Репортеры без границ" требуют от Елбасы прекратить преследования журналистов
06:45 Почему Конго превратилось в несостоявшееся государство. Уроки для ЦА, - И.Иванов
06:44 Вашингтон готовит Дамаску новую войну, - В.Мухин
06:34 Славные потомки Амира Темура. Современная литература Узбекистана, - глава Узбписателей Мухаммад Али
01:41 The Hill: Вашингтон рискует превратить Сирию в Ирак 2.0
01:28 Турецкий пасьянс. Зачем президенты России, Ирана и Турции встретились в Анкаре, - Т.Ахметов
00:58 Просуществует ли режим аятолл в Иране до 2019 года? - А.Эскин
00:53 В шальвары! В Туркменистане женщинам окончательно запретили носить купальники-бикини и шорты
00:48 Илья Терентьев - градоначальник и строитель Пишпека (история), - Д.Орлов
00:44 Пекин заставит Трампа подавиться бобами, - "СП"
00:31 Россия займет место США? - Гюнгер Менги
00:04 Мирзаабад. Правозащитника Ризаева оштрафовали за отказ перекрасить стены дома к приезду Мирзияева
00:03 Актобе. В оборвавшемся лифте погибла телеведущая Айзат Абдисамат
00:00 Божество с холма злых духов. Как спящий Будда поселился в музее древностей в Душанбе
|21:33 США готовят санкции против олигархов из "кремлевского доклада". А.Усманова и прочих меценатов, - ВВС
21:18 Кремлевская помогайка Песков утверждает, что в России нет олигархов))
21:00 Каталонского горе-"президента" Пучдемона выпустили из немецкого узилища
20:57 В Саудовской Аравии вновь открывают кинотеатры. Закрытые 35 лет назад по идейным соображениям
19:50 Снятых за приписки узбекских областных хокимов Бобоева и Узакова назначили главами районов
19:32 Гендер полез. Алия Ракишева назначена заместителем руководителя Администрации Президента Казахстана
18:51 Перспективы развития сирийской войны на весну – лето 2018 года, - Д.Минин
14:42 American Conservative: В чем корень всех бед США?
14:23 Елабсы поздравил Уирта с должностью директора "Шеврона". Кормилец..
14:21 National Interest: Ближний Восток находится на пороге исторического события
14:20 В Швейцарском банке Ротшильдов найдены $1,3 млн украденных у Казахстана. А если глубже покопаться?
14:19 Бишкекские истории. Под стоны "денег нет..." бюджет пилили внаглую! - "Дело №"
08:52 Центробанк Узбекистана запретил кумовство в коммерческих банках
07:41 Батумский морской порт/бунт. Грузинские докеры восстали против своих "хозяев" из АО "КазТрансОйл"
07:38 Деревня Гадюкино? Лондон разведал, где в России произвели яд "Новичок" для Скрипалей, - Times
07:34 Давить Скоттов. "Центерра", несмотря ни на что, продолжает корячиться в Киргизии
07:32 КырПремьер Исаков заигрывает с басмач-активом. Прием молодых патриотов
07:28 Товарищ Ын заходит с китайских козырей, - В.Павленко
07:25 Англия идет на дно в конфликте с Россией, Японией и Европой, - А.Халдей
07:18 Харе, Кришна! Узбекистан предложил Индии создать оборонный производственный комплекс, - Economic Times
07:13 Переименование "русских" улиц в Караганде вызвало жаркие споры общественности
07:09 Туран - ключ к пониманию Русского Логоса, - Александр Дугин
07:06 Молчание девчат. Почему в Казахстане не получается остановить домашнее насилие
06:59 Дорога в Дагестан. Зачем Каспийскую флотилию РФ переводят в Каспийск, - И.Крамник
06:55 В Астане издан труд философа Н. Досмухамета "Государство и нация". Развивая идеи Елбасы...
06:50 Черная полоса. За сутки разбилось 2 самолета (F-16 и AV-8B Harrier II) + 1 вертолет (CH-53E Super Stallion) ВВС США
|Нежность и мракобесие. Елбасы помиловал "со снятием судимости" главаря секты "Свидетелей Иеговы" Ахмедова
07:10 06.04.2018
Назарбаев помиловал адепта общины "Свидетели Иеговы"
В 2017 году суд признал Теймура Ахмедова виновным в разжигании межрелигиозной розни.
Указом Президента РК один из адептов религиозной организации в Казахстане "Свидетели Иеговы" Теймур Ахмедов освобожден из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Христианского центра Свидетелей Иеговы в Казахстане, передает BNews.kz.
""4 апреля 2018 года Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева гражданин Казахстана Теймур Ахмедов был помилован со снятием судимости и освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении."
Теймур Ахмедов является Свидетелем Иеговы. Он находился в заключении с 18 января 2017 года.
В мае прошлого года суд Сарыаркинского района столицы признал Теймура Ахмедова виновным в разжигании межрелигиозной розни. По версии следствия, Ахмедов и его товарищ по религиозному объединению Асаф Гулиев организовывали религиозные собрания. В ходе таких собраний присутствующим читали проповеди с признаками оскорблений по религиозному и этническим признакам.
Ахмедов был приговорен к пяти годам лишения свободы.