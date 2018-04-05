Нежность и мракобесие. Елбасы помиловал "со снятием судимости" главаря секты "Свидетелей Иеговы" Ахмедова

07:10 06.04.2018 Назарбаев помиловал адепта общины "Свидетели Иеговы"



В 2017 году суд признал Теймура Ахмедова виновным в разжигании межрелигиозной розни.



Указом Президента РК один из адептов религиозной организации в Казахстане "Свидетели Иеговы" Теймур Ахмедов освобожден из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Христианского центра Свидетелей Иеговы в Казахстане, передает BNews.kz.



""4 апреля 2018 года Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева гражданин Казахстана Теймур Ахмедов был помилован со снятием судимости и освобожден из-под стражи", - говорится в сообщении."



Теймур Ахмедов является Свидетелем Иеговы. Он находился в заключении с 18 января 2017 года.



В мае прошлого года суд Сарыаркинского района столицы признал Теймура Ахмедова виновным в разжигании межрелигиозной розни. По версии следствия, Ахмедов и его товарищ по религиозному объединению Асаф Гулиев организовывали религиозные собрания. В ходе таких собраний присутствующим читали проповеди с признаками оскорблений по религиозному и этническим признакам.



Ахмедов был приговорен к пяти годам лишения свободы. Источник - BNews.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522987800

Новости Казахстана

