"Репортеры без границ" требуют от Елбасы прекратить преследования журналистов

06:50 06.04.2018 Правозащитники призвали Астану прекратить преследования журналистов





Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала власти Казахстана прекратить преследования журналистов и блогеров.



В заявлении организации от 4 апреля говорится о проведенных в начале недели в Алматы обысках в офисах редакций журнала Forbes Kazakhstan и сайта Ratel.kz, блокировке этого сайта, задержании полицией четырех журналистов, которые позднее были отпущены. Также в заявлении правозащитников говорится о гражданской активистке Ардак Ашим, которая на прошлой неделе была принудительно помещена в лечебницу по решению суда в городе Шымкенте.



В заявлении RSF отмечается, что очередные репрессии осуществляются на фоне того, что растет напряженность среди представителей казахстанской политической элиты вокруг вопроса о том, кто станет преемником 77-летнего президента Нурсултана Назарбаева, который бессменно правит страной на протяжении около трех десятилетий.



"Преследование Forbes Kazakhstan, Ratel.kz и Ардак Ашим посылает сигнал устрашения всем казахстанским журналистам", - говорит Йоханн Бир, глава отдела RSF по странам Восточной Европы и Центральной Азии.



Обыски в редакциях казахстанских СМИ прошли 2 апреля в связи с делом, которое было заведено после заявления бывшего министра государственных доходов, предпринимателя Зейнуллы Какимжанова. Журналисты двух изданий в своих публикациях, как считает Какимжанов, распространили "заведомо ложную информацию". В статьях утверждалось, что Какимжанов причастен к коррупционным схемам. В апреле 2017 года суд в Алматы вынес решение в пользу экс-министра и постановление о возмещении морального вреда. Журналисты изданий заявили, что не согласны с решением суда и намерены его обжаловать. В среду стало известно, что статус главному редактору Ratel.kz Марату Асипову сменили со свидетеля, имеющего право на защиту, на подозреваемого.

05 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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