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Почему Конго превратилось в несостоявшееся государство. Уроки для ЦА, - И.Иванов
06:45 06.04.2018

Колтан не спас страну от гуманитарной катастрофы

Свыше 2 млн детей в Демократической Республике Конго (ДРК) находятся на грани голодной смерти, считает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. "Эти дети умрут, если срочно не получат помощи, – заявил представитель управления Йенс Лерке. – Такова оценка нашей команды, работающей на месте".

В том, что над значительной частью ДРК нависла гуманитарная катастрофа, сомневаться не приходится. По данным ООН, в 2017 году 1,7 млн конголезцев покинули дома, почти 10 млн жителей испытывают нехватку продовольствия. В стране насчитывается более 4 млн перемещенных лиц и более 620 тыс. беженцев, 100 тыс. из которых появились в последний год. Кроме того, в Конго нашли убежище более полумиллиона человек из соседних государств: Бурунди, Руанды, Центрально-Африканской Республики, Южного Судана.

В обозримом будущем население бывшего Заира, как называлась ранее ДРК, обречено на бедность, болезни, голод, анархию, войну всех против всех. Для этой страны как нельзя больше подходит термин "несостоявшееся государство". Между тем ДРК – территория, сказочно богатая ресурсами. Если бы не борьба крупных держав за природные ресурсы и влияние…

Именно она с прошлого века остается главной причиной кровопролитных конфликтов, которым не видно конца. В схватке участвуют США, Великобритания, Франция, азиатские "драконы".

Бороться есть за что. В ДРК баснословные запасы сырья, в том числе металлов платиновой группы, золота, алмазов, хромитов, марганца, фосфоритов, ванадия, кобальта. Основные природные богатства залегают в труднодоступных и многострадальных восточных районах.

Корпорации, нечистые на руку бизнесмены и просто авантюристы подкупают повстанцев, нанимают частные военные компании для охраны незаконных шахт и рудников. Нередко они финансируют создание новых банд головорезов. Как рассказывал мне журналист издающейся в Киншасе газеты Far Даниэль Симба, чтобы сколотить небольшую вооруженную группу, достаточно 3 тыс. долл.

На расчищенных от тропического леса площадках строятся нелегальные взлетно-посадочные полосы, с которых металлы и минералы перебрасываются в соседние страны, а оттуда на Запад и Восток.

В ДРК залегает настоящий "хит" последних лет тантал, он же колтан – редкоземельный металл, значение которого растет по мере развития высоких технологий. Он служит стратегическим сырьем в атомной, авиакосмической и электронной промышленности, при изготовлении мобильных телефонов. Потребление колтана за полтора десятилетия выросло в три раза, достигнув 3 тыс. т в год. Почти половину вывозят в США, что обеспечивает 50% быстрорастущего технологического сектора экономики, столь нужного для ВПК.

Добраться до минерала непросто, но стремление к заоблачной прибыли преодолевает все преграды. Колтан проделывает долгий, полный опасностей путь, чтобы разлететься по миру. Появление каждого нового поколения айфонов и других высокотехнологичных гаджетов приводит к очередной колтановой лихорадке и росту цен.

На рудниках и приисках работают местные жители. За адский труд они получают доллар-полтора в день. Но и это для них счастье, поскольку другой столь же "щедро" оплачиваемой работы в этом удаленном от цивилизации регионе нет.

Конфликт в ДРК обострился в 2012 году, когда на востоке активизировалась группировка "Движение 23 марта". После ее нейтрализации основная опасность стала исходить от боевиков "Демократических сил освобождения Руанды" (ДСОР) и "Альянса демократических сил" (АДС).

Мощная группировка ДСОР состоит из представителей народности хуту, многие из которых обвиняются в геноциде в Руанде в 1994 году в отношении народности тутси. Войска Руанды пересекают границу ДРК для борьбы с повстанцами. Конголезская армия несколько лет ведет собственную безуспешную операцию против отрядов ДСОР.

АДС, в состав которого входят угандийские исламистские фундаменталисты, изгнанные из Руанды радикальные хуту и боевики из ДРК, активно действует в регионе Великих африканских озер. Власти Уганды и эксперты Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МОНУСКО) утверждают, что группировка поддерживает связи с радикальными исламистскими организациями "Аш-Шабаб" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ). Подобных бандформирований в ДРК десятки.

Несколько лет назад в страну по решению ООН и Африканского союза были введены миротворческие силы – 4-тысячная Африканская бригада интервенции действует под эгидой МОНУСКО. Кроме того, в ДРК развернут крупнейший миротворческий контингент ООН численностью более 21 тыс. военнослужащих и полицейских. Но голубые каски контролируют лишь города и не могут обеспечить безопасность за их пределами.

Тем временем столица живет на первый взгляд нормальной жизнью. По вечерам в центре открываются сотни кафе и ресторанов, откуда несутся ритмы заирской румбы, африканского рэпа, регги и попсы. Но в воздухе витает напряженность. Страна переживает и острейший политический кризис.

На высшем посту находится президент Жозеф Кабила – сын бывшего главы государства Лорана-Дезире Кабилы, который взял власть в результате госпереворота в 1997 году. Очередные президентские выборы должны были пройти в 2016 году, но власти раз за разом откладывают их проведение. Теперь голосование назначено на декабрь нынешнего года. Постоянные переносы усиливают чувство неуверенности и нестабильности. Все чаще жители Киншасы выходят на улицы, чтобы протестовать против узурпации власти. Жесткие разгоны с применением оружия привели к жертвам. В таких условиях экономикой заниматься некому. С января 2017 года конголезский франк обесценился на треть и останавливаться на достигнутом не собирается.

Иван Олегович Иванов – африканист, кандидат исторических наук.

06.04.2018

Источник - ng.ru
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