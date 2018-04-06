Вашингтон готовит Дамаску новую войну, - В.Мухин

06:44 06.04.2018 Если США уйдут из Сирии, позиции американских войск займет армия Турции



Объявленный президентом Дональдом Трампом скорый вывод американского контингента из Сирии может не состояться. На это указывает ряд объективных обстоятельств, складывающихся в США, а также мнения, прозвучавшие на завершившейся вчера в Москве VII Конференции по международной безопасности.



Глава Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что решение о выводе войск будет выполняться при некоторых условиях. Газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает, что президент Трамп уже приказал готовиться к выводу войск, но не обозначил дату его начала. И эта дата может быть не объявлена вовсе, поскольку борьба с террористами в Сирии идет перманентно. Непонятно также, как и кому Пентагон передаст контролируемую к востоку от Евфрата территорию. Если из коалиции в Сирии уйдут США, то и коалиции не будет, поскольку даже все вместе другие страны, входящие в нее, не смогут контролировать богатую месторождениями углеводородов территорию восточной и северо-восточной Сирии. И США, конечно, никогда не отдадут эту территорию режиму Башара Асада, то есть законному сирийскому правительству.



Похоже, громкие заявления об уходе из Сирии – это определенные элементы игры и торга. Видимо, не случайно ряд арабских СМИ обращают внимание на слова Трампа о том, что, "если Саудовская Аравия хочет, чтобы мы оставались в Сирии, ей придется платить за это".



О том, что американцы надолго останутся в Сирии, говорили военачальники и эксперты на конференции в Москве. По их мнению, во-первых, это соответствует уже давно сложившемуся внешнеполитическому курсу США как державе, которая отстаивает свои интересы в разных регионах мира до конца. А они на Ближнем Востоке у Вашингтона есть. Их конкретно обозначил министр обороны России Сергей Шойгу, сказав о том, что цель возглавляемой США антитеррористической коалиции в Сирии – "расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие". Начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской прямо заявил, что "США взяли курс на расчленение Сирии и уже сейчас закладывают конфликтный потенциал, который рано или поздно трансформируется в новую войну, где все будут против всех". Военачальник озабочен тем, что американцы создают "квазигосударство на восточном берегу Евфрата". "Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил", – отметил генерал.



Во-вторых, американская военная поддержка вооруженных формирований, оппозиционных режиму Асада, – это прямое противодействие Ирану и его попыткам сформировать от Тегерана до Средиземного моря "шиитскую дугу". Так ставит вопрос и Израиль. Вашингтон в союзе с Тель-Авивом противодействует Тегерану, который серьезно закрепился в Сирии, где его шиитские добровольческие отряды в значительной степени дополняют военные силы официального Дамаска.



Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил на конференции, что международная коалиция под руководством США поддерживала некоторые террористические группировки, а "нескольких их лидеров она вывезла из Сирии в другие страны, чтобы там их использовать в своих интересах".



В-третьих, у американцев есть значительные интересы на Ближнем Востоке. Не только геополитические, но и материальные, связанные с ожидаемым переделом рынка энергоресурсов. И реализовать их США могут только военным путем, удерживая силой территории, богатые углеводородами. Как заявил на форуме заместитель министра обороны Сирии Махмуд Шава, "США решили изобрести различные предлоги для оправдания сохранения нелегального присутствия их баз на сирийской земле с целью установления контроля и господства над нефтяными месторождениями, с целью разделения Сирии посредством так называемого проекта федерации ради осуществления плана сионистов".



Между тем есть определенные основания говорить о том, что обстановку в Сирии может значительно осложнить и Турция. На трехсторонней встрече лидеров РФ, Ирана и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на заявления о поддержке целостности Сирии, заявил, что будет продолжать операцию "Оливковая ветвь" на севере страны. И следующим объектом оккупации он назначил район Манбиджа. Заметим, что буквально за несколько дней до встречи в Анкаре правительство Турции оккупированный сирийский Африн административно переподчинило властям своей южной провинции Хатай. Дамаск выступает против таких агрессивных действий Турции. Но Москва, ждущая от Анкары новых разрешений на продолжение строительства "Турецкого потока", такие действия оставляет, как говорится, почти без комментариев. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил вчера, что операция "Оливковая ветвь" обсуждалась на саммите лидеров России, Турции и Ирана в деловом ключе без негативного фона. При этом замминистра обороны Сирии Махмуд Шава в Москве от имени официального Дамаска потребовал от Анкары прекратить агрессию. Москва дипломатично промолчала.



Есть, видимо, вероятность того, что в случае ослабления военного присутствия США в Сирии место американцев займут турецкие войска и лояльные им вооруженные формирования сирийской оппозиции. Когда в марте с.г. глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встречался с экс-госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, турецкие СМИ освещали именно такой сценарий предстоящих событий.



Турецкий эксперт Центра стратегических исследований Ближнего Востока в Анкаре Ойтун Орхан уверен, что "Россия дала негласное согласие на проведение операции "Оливковая ветвь", чего не скажешь о режиме Башара Асада и Иране". При этом он не исключает союз Турции с США, если Тегеран будет поддерживать курдов в Сирии. Кого в таком случае будет поддерживать РФ – не понятно.



Таким образом, в отношении прогнозов о ситуации в Сирии продолжает действовать фактор неопределенности. Во многом он связан, к сожалению, с позицией России. Точнее, с тем, что она ее до конца прояснить или не может, или не хочет, или ее как таковой еще нет.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



06.04.2018 Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522986240

Новости Казахстана

