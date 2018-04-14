Славные потомки Амира Темура. Современная литература Узбекистана, - глава Узбписателей Мухаммад Али

06:34 06.04.2018 Для деятелей культуры сохранение общего духовного пространства – естественная потребность



Председатель СП Узбекистана Мухаммад Али рассказывает о современной литературной ситуации в стране.



– Уважаемый Мухаммад Али-ака, расскажите, пожалуйста, о вашей учебе в Москве, о ваших наставниках. Повлиял ли как-то московский период на ваше становление как писателя?



– Я учился в знаменитом Литературном институте, основанном когда-то еще Максимом Горьким. Это было в 1965–1966 годах. Я был студентом отделения поэзии, руководителем семинара являлся поэт Сергей Смирнов, человек талантливый и очень остроумный.



В то время я очень много читал, изучал произведения мировой литературы и русских классиков. Делал обширные записи-комментарии в моем дневнике. На курсах проводилось большое число встреч с известными поэтами и писателями. Олжас Сулейменов, Евгений Евтушенко и другие известные авторы тоже когда-то были там студентами, и контакты с ними не прекращались. Бывали у нас и многие видные литературоведы, например, Геннадий Поспелов. И конечно же, очень важной являлась сама наша среда, интернациональная семья слушателей чуть ли не со всего мира.



– Кто из авторов в узбекской и русской литературах оказал влияние на ваше творчество?



– Прежде всего назову Алишера Навои. Не оттого, что он родоначальник нашей литературы, но потому что он величайший мировой поэт. Его непревзойденная поэзия – это море жемчужных мыслей, и чтобы постичь его, не хватает одной жизни. Известны слова выдающегося русского ученого востоковеда Е.Э. Бертельса: "Нас часто обвиняют в том, что мы идеализируем Алишера Навои. Но Алишер Навои был таким человеком, которого нельзя не идеализировать!" Затем необходимо отметить Абдулхамида Чулпана, хотел бы и его вспомнить.



В сфере русской поэзии для меня самыми близкими стали классики "золотого века" Пушкин и Лермонтов, чьи стихи я не только перечитывал, изучал, но еще и переводил. Помню, как-то в Михайловском (это был 1983 год), в присутствии многих слушателей и поэтов со всех концов тогдашней страны, я попросил определить стихотворение великого поэта по тексту моего узбекского перевода ("Ночной зефир струит эфир…") – и публика узнала произведение и зааплодировала. Я получил тогда истинное авторское удовлетворение.



Среди любимых поэтов навсегда остался "моим" Сергей Есенин. На одном курсе учились мы с незабвенным Николаем Рубцовым, он пел под гитару. Другим однокурсником был замечательный русский поэт Анатолий Передреев. С ним мы переводили стихи друг друга. Многие мои стихотворения публиковались в московских журналах и изданиях именно в его переводах, в частности, книга стихов и поэм "Голоса жизни", вышедшая в 1975 году. Он часто приезжал в Ташкент, бывал у меня в гостях.



В качестве прозаика, работающего в историческом жанре, не могу не отметить влияния таких корифеев мировой литературы, как Вальтер Скотт, Виктор Гюго и особенно Лев Толстой.



– Ваша самая значительная работа – роман-эпопея о великом Темуре. Почему эта тема так актуальна для современной узбекской литературы? В какой мере при создании книги использовались в том числе и русские научные и художественные материалы?



– Амир Темур – наш национальный исторический герой, основоположник и строитель нашей государственности. Здесь дело не только в масштабах его империи, его влиянии на мировую историю (в том числе и на историю русскую): он заложил фундамент государственного и общественного устройства нашей земли. Естественно, что в период создания независимого Узбекистана мы не можем не обращаться к нашим корням, истокам, древним традициям. Это наш фундамент для построения нового. В переломные для жизни народа периоды неизбежно обращение к исторической тематике. Еще в 1967 году я написал поэму "Блики на куполе" (перевод на русский язык поэта А. Парпары), где уже разрабатывал эту волнующую меня тему. Конечно, создание исторической эпопеи о Темуре потребовало неизмеримо большей работы по усвоению и осмыслению исторического материала, напряженной работы с первоисточниками, исследованиями историков и культурологов – как древних, так и современных, представителей разных эпох и народов. На это ушло около двадцати лет. Так, наряду с трудами древних авторов, например, Гийасиддина Али с его "Дневником индийского похода" (1400 г.), Низаматдина Шами ("Книга побед") и одноименной книгой Шарафатдина Али Язди 1425 года, известными записками испанского посла при дворе Амира Темура Руи Гонсалеса де Клавихо, наших узбекских историографов разных лет я не мог обойти труды таких замечательных русских востоковедов, как В.В. Бартольда (все 9 томов его сочинений я проштудировал еще в шестидесятых годах), А.Я. Якубовского ("Тимур. Опыт политической характеристики") и др.



Я старался показать простого Великого человека, который не был по происхождению из ханского рода, но являлся сыном обыкновенного Кешского амира, а значит, выходцем из народа. Я ставил задачу изобразить государственного деятеля, "ревностного строителя" (слова В.В. Бартольда), покровителя науки и искусства и великого полководца, реформатора, уже тогда осознавшего, что мир неделим, что народы живут на Земле в едином геополитическом пространстве. Он, освободив свою Родину от монгольского ига, создав Туранское государство, продолжал эту миссию, став также освободителем Европы.



Амир Темур был искусным дипломатом: он направлял послов в страны Европы и Ближнего Востока – Испанию, Англию, Францию, Египет, Османскую империю, Ирак, персидские страны; активно переписывался с властителями этих государств. Цель была одна: чтобы на земле были мир и согласие. Трудно найти аналоги в истории этому феномену. В своем "Уложении" он писал, что сила заключается в справедливости, девять частей государственных дел решались им дипломатическим путем, и только одну часть приходилось осуществлять военным.



Одна из примечательных особенностей эпопеи "Амир Темур Великий" в том, что в ней впервые в художественной литературе описывается семейная жизнь этой великой личности.



– Поделитесь своим мнением о роли и состоянии переводческой работы. Насколько важны переводы на русский язык классической и современной узбекской литературы? Что отбирается из русской литературы для переводов на узбекский язык?



– Если говорить о важности и роли переводческой работы вообще, то, наверное, я не скажу чего-то особенно нового. Сущность и значение этой сферы деятельности давно уже поняты и определены. Перевод в силу возможного проникновения в инонациональную культуру без необходимости освоения языка последней является неизбежной и благодатной формой вхождения в мир другого народа. К сожалению, высокие позиции переводческих школ во многом утрачены, и это характерная ситуация почти для всех новообразовавшихся стран. Прежде всего сократилась сфера свободного двуязычия, уменьшилось число работников литературы, владеющих примерно одинаково обоими языками. Есть и другое: в минувший период, с девяностых годов до недавнего времени, практически прекратилась финансовая поддержка переводческой деятельности, ведь не только переводчики, но и сами авторы не могли похвастаться высокими гонорарами. В результате выбор произведений и авторов производится в значительной степени по принципу "бартера": я перевожу тебя, а ты переведи меня – и будем квиты.



Тем не менее переводная работа не останавливается. Ею активно занимается журнал "Жахон адабиети", в Союзе писателей Узбекистана продолжает функционировать отдел переводов. Разумеется, в переводческой работе особую роль играет русский язык, часто становящийся языком-посредником для переводов на многие другие языки.



Недавно общественности была представлена книга поэтических трудов Алишера Навои "Сокровищница мыслей", где были отобраны лучшие переводные версии таких мастеров перевода, как А. Наумов, Л. Пеньковский, С. Сомова, Е. Аксельрод, Вс. Рождественский, А. Файнберг, С. Липкин, С. Иванов и др. И далее мы планируем продолжить издание этой серии книг, где предстанут лучшие наши авторы. Не менее важно также осуществление новых переводов наших литературных классиков. В журнале "Звезда Востока" регулярно печатаются и переводы произведений известных узбекских авторов, но заново осуществленные, а также переводы еще незнакомых русскоязычной публике произведений Чулпана, Абдуллы Арипова, Эркина Вахидова, Тагая Мурада и др.



– Мы свидетели начала нового этапа в межгосударственных отношениях России и Узбекистана. Что, по вашему мнению, можно и необходимо сделать сейчас для полноценного развития культурных и литературных связей наших стран и народов?



– Разумеется, с учетом стремления руководства нашей страны проводить широкую открытую политику, обновлять и углублять связи с нашими соседями, шире представлять нашу страну на международной арене мы не можем не способствовать активизации наших культурных контактов. Для этого могут быть использованы самые разнообразные формы деятельности. Например, 2018 год стал Годом Узбекистана в Казахстане, а 2019 год будет Годом Казахстана в Узбекистане. Подобные годы взаимного культурного обмена вполне возможны и между Россией и нашей страной. Думаю, было бы полезно организовывать декады русского и узбекского искусства и литературы в наших странах с возможностью всесторонних контактов. К месту были бы и тематические издания альманахов, посвященных объединяющему нас историческому наследию и актуальным жизненным проблемам. Полезно проведение литературных конкурсов произведений в аспекте темы "Россия и Узбекистан" и многое другое. Но прежде всего нужно сделать все, чтобы русский и узбекский читатель имел и необходимую информацию о литературной жизни наших соседей, и доступ к заинтересовавшим его книгам, а авторы получили возможность непосредственного общения друг с другом и перспективу быть опубликованными в дружественной стране.



Беседу вел Николай Ильин



"ЛГ"-досье



Мухаммад Али родился в 1942 году в Бозском районе Андижанской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор многочисленных поэтических сборников, поэм "Луч над куполом", "Машраб", романа-дилогии "Сарбадоры", тетралогии "Амир Темур великий". Председатель Союза писателей Узбекистана (с 2013 г.) Народный писатель Узбекистана (1992), лауреат Государственной премии Узбекистана (2001). Награжден орденами "Мехнат шухрати" (1999) ("Трудовая слава"), "Эл-юрт хурмати" (2014) ("Народное уважение").



№14 за 14.04.2018 Источник - lgz.ru

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