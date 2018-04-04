Турецкий пасьянс. Зачем президенты России, Ирана и Турции встретились в Анкаре, - Т.Ахметов

01:28 06.04.2018 Турецкий пасьянс

Зачем президенты России, Ирана и Турции встретились в Анкаре



Тимур Ахметов



Президент России совершил свой первый после выборов зарубежный визит. 3–4 апреля он посетил Анкару, где провел переговоры как в двустороннем формате, так и в рамках продолжающегося астанинского механизма политического урегулирования сирийского конфликта с лидерами ведущих стран региона - Турции и Ирана. Портал iz.ru разбирался с подробностями.



Переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом были направлены прежде всего на стимулирование стратегического сотрудничества между Москвой и Анкарой. Совместный саммит лидеров Ирана, России и Турции был посвящен координации усилий по уменьшению противостояния в Сирии.



Незамкнутый круг



Седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня в этом году имеет особое значение: данное мероприятие происходит впервые после охлаждения российско-турецких отношений, возникшего из-за инцидента со сбитым самолетом в ноябре 2015 года. Созданный в 2010 году совет должен был заседать каждый год, а цель его работы заключалась бы в координации усилий правительств двух стран по выработке и реализации долгосрочных планов и совместных инициатив стратегического значения.



Прежде всего, стороны отметили восстановление объема торговли: товарооборот составил $22 млрд в 2017 году. Уровень прямых инвестиций был зафиксирован на отметке в $10 млрд, что крайне мало, учитывая значительные потенциальные возможности, которые экономики двух стран открывают для инвесторов. Для стимулирования инвестиционного сотрудничества в рамках совета в этом году было достигнуто соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом благосостояния Турции о создании фонда в размере $1 млрд для инвестирования проектов по развитию инфраструктуры, здравоохранения и информационной сферы.



Однако, пожалуй, главной темой заседания совета стала судьба проекта первой турецкой АЭС "Аккую". Начиная с 2010 года российская сторона пыталась получить все необходимые документы для строительства. Объем вложенных инвестиций на начало 2018 года составил более $3 млрд, при этом закладка фундамента состоялась только во время визита Путина.



Очевидно, что проект встречается с рядом сложностей на турецкой стороне: до сих пор не найден покупатель для 49% акций АЭС, что необходимо разрешить в скором времени, учитывая постоянно меняющийся размер затрат. Тем не менее турецкая сторона, осознавая важность проекта для развития национальной экономики, желает идти навстречу: накануне встречи Путина и Эрдогана помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что проект АЭС получил в Турции статус стратегической инвестиции. Это позволит проектной компании сэкономить порядка $10 млрд (правда, расчет сделан на срок 90 лет эксплуатации).



Предметом обсуждения глав государств стал и газопровод "Турецкий поток". В ходе встречи стороны, скорее всего, говорили о судьбе второй ветки газопровода, предназначенного для поставок в Европу. Можно предположить, что Анкара по целому ряду причин стремится добиться проведения второй ветки через свою территорию. С одной стороны, это усилит ее экономический и политический вес как главного хаба энергоресурсов в регионе. С другой - создаст объективные возможности для использование части поставок для внутреннего потребления на выгодных условиях. Впрочем, окончательного разрешения этого вопроса достичь не удалось. Получено большинство разрешений на строительство, введение в эксплуатацию газопровода из двух ниток общей производительностью 31,5 млрд куб. м газа в год намечено осуществить до 30 декабря 2019 года.



Стороны уделили внимание и поставкам ЗРК С-400. Турецкая сторона долгое время настаивала на том, чтобы Россия не только раньше планированного начала поставки, но и чтобы часть производства была организована на территории Турции, что предполагало передачу туркам ряда технологий. В ходе заседания ССВУ стало известно, что Москва пошла навстречу в первом вопросе, в то время как вопрос передачи технологий не был поднят вовсе.



Наконец, Турции в очередной раз представилась возможность повлиять на российскую сторону в вопросе снятия ограничений на поставку турецких томатов на российские рынки, введенных 1 января 2016-го в ответ на сбитый турецкими ВВС российский истребитель в ноябре 2015 года. До кризиса Турция поставляла 500 тыс. тонн помидоров на экспорт, из них 80% приходилось на Россию. Сейчас же российское правительство, идя навстречу турецким производителям и связанным с ними политическим кругам, разрешила ввозить только 50 тыс. тонн.



Верным курсом



Согласование позиций по политическим вопросам, прежде всего по сирийской проблеме, главы Турции и России решили провести в рамках трехсторонней встречи с участием президента Ирана Хасана Роухани 4 апреля. Развитие событий в Сирии указывало на необходимость очередной встречи стран - гарантов в рамках механизма, заложенного в Астане в мае 2017 года. Тогда стороны договорились об установлении зон деэскалации в Хомсе, Восточной Гуте, Идлибе. После запуска механизма на местах стороны опять сверили часы в ноябре 2017 года во время трехсторонней встречи в Сочи.



Вот и теперь, после успешной турецкой операции в курдском Африне и сирийской операции в Восточной Гуте против террористов и непримиримой вооруженной оппозиции, стороны в очередной раз обсудили шаги на ближайшее будущее. Прежде всего внимание было уделено механизму деэскалации.



За несколько дней до встречи в Анкаре турецкие военные установили дополнительные наблюдательные пункты в провинции Идлиб в рамках договоренностей с Россией. В то же время сирийской стороне удалось передислоцировать последнюю действующую в пригороде Дамаска крупную протурецкую группировку в зону прямой ответственности Анкары.



Очевидно, что стороны продолжают территориально консолидировать зоны влияния сирийского правительства и настроенной на диалог оппозиции, что позволит странам - гарантам договоренностей лучше контролировать ситуацию на местах, а также способствовать будущим политическим реформам.



Политический процесс, в частности, предполагает создание конституционной комиссии из представителей правительственных сил и оппозиции. По заявлениям российской стороны, формирование комиссии с участием официального Дамаска идет полным ходом, однако вопрос участия курдских представителей до сих пор вызывает разногласия у Анкары и Москвы.



Военная операция Турции под названием "Оливковая ветвь" была направлена против курдской Партии демсоюза, крупнейшей политической силы сирийских курдов. При этом Турция желала бы получить поддержку России в решении курдского вопроса, а также в том, что касается укрепления безопасности границ. Россия же со своей стороны настаивает на том, что сирийские курды непременно должны участвовать в любых инициативах по разрешению гражданской войны в Сирии, не акцентируя при этом внимание на политической принадлежности курдов.



Курдская проблема осложняет не только отношения России с Турцией, но и становится центральной темой конфликта с американским военным контингентом на севере Сирии. Хотя главы трех стран напрямую не касались собственных планов относительно вопроса военного присутствия США в Сирии и их сотрудничества с сирийскими курдами, можно предположить, что Россия и Турция могут начать координировать действия по давлению на военных США вдоль реки Евфрат.



Можно сказать, что Россия в условиях, когда западные страны стремятся изолировать ее на международной арене, должна отдавать должное диалогу с важнейшими региональными игроками. С другой стороны, подобный диалог со странами, руководство которых рассматривает регион Ближнего Востока как сферу своего естественного влияния, может оказаться очень трудной задачей для российской дипломатии, если она не будет постоянно сверять свои шаги с интересами других игроков. Встречи, подобные той, что прошла в Анкаре, должны использоваться не только для разрешения региональных вопросов, но и как аргумент в переговорах с западными игроками. Источник - Известия

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