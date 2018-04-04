Просуществует ли режим аятолл в Иране до 2019 года? - А.Эскин

00:58 06.04.2018 Израиль отказался от ликвидации аятоллы Хомейни. Но против ядерной сделки



Газета "Вашингтон пост" и международные СМИ широко цитируют утечку с секретного заседания в Израиле, на котором обсуждался Иран. В ходе определения дальнейшей политики глава Моссада Йоси Коэн заявил "с точностью на 100%", что Иран продолжает заниматься разработкой ядерного оружия. Согласно опубликованной информации, Йоси Коэн считает необходимым расторжение сделки с Ираном и усиление давления на режим аятолл.



Такого рода утечки часто происходят по инициативе самих "виновников торжества". При отсутствии энергичного опровержения мы можем заключить, что Моссад сегодня считает сделку с Ираном катастрофической ошибкой и готов участвовать в минимизировании ее пагубных последствий. Такого рода формулировки относятся обычно к распространению иранского влияния на Йемен, Ирак и Сирию.



Предшественники нынешнего главы Моссада были неоднозначны в своих оценках положения дел с Ираном или просто считали сделку с ними "наименьшим злом". Как и их коллеги в ЦРУ и других западных спецслужбах.



При этом в Израиле всегда были сильны скептические настроения в отношении этой сделки. Особо решительно по отношению к Ирану был настроен бывший министр обороны Эхуд Барак. Биньямин Нетаньяху отличался ярчайшей и жесточайшей риторикой, но на деле был осторожен. Порой казалось, что его противодействие сделке с Ираном - это "понарошку". То есть он выступает и нагнетает, чтобы добиться улучшенных условий, но против самой сделки не имеет ничего.



По прошествии времени со дня вступления в силу сделки в 2015 году было принято считать, что Иран приостановил свою ядерную программу и довольствуется ослаблением санкций. Однако обсуждаемая утечка указывает на то, что у Израиля имеются, скорее всего, стопроцентные доказательства нарушениям Ираном соглашений.



Трудно не обратить внимание на срок обсуждаемой утечки. Президент США объявил о назначении на важнейшую должность советника по национальной безопасности Джона Болтона. Бывший представитель США в ООН, последовательный консерватор, близкий по своим взглядам покойному сенатору из Северной Каролины Джесси Хелмсу. После объявления его назначения бывший министр обороны Израиля Шауль Мофаз рассказал, как через пару лет после американского вторжения в Ирак Болтон настоятельно предлагал ему уничтожить ядерный потенциал Ирана так же, как Израиль сделал это с Ираком и Сирией. Обычно американцы говорят Израилю "нет" или "завтра", когда он намеревается предпринять активные меры. А здесь - прямое обращение с целью сподвигнуть Израиль на превентивные действия против его собственной воли.



Разумеется, при Обаме Вашингтон делал все, чтобы обуздать Израиль. Но теперь все переменилось. Дональд Трамп обещал в ходе предвыборной кампании порвать соглашение с Ираном, назвав его одним из худших в истории. После прихода к власти он отложил на какое-то время серьезный разбор иранской темы. Оказалось, что советники Трампа и основные фигуры в его администрации категорически против расторжения сделки с Ираном.



Тем не менее Трамп не забыл о своих изначальных намерениях. На сегодняшний день он окружен людьми, большая часть их которых хочет "расплющить Иран". Джон Болтон заявил уже громогласно, что до конца сего года Иран ждет смена власти.



И тут надо непременно заметить, что даже Болтон не говорит о планах бомбить Иран. Наученные опытом Ирака и Ливии, американцы не поспешат ставить подобные эксперименты в Иране. А вот оказание помощи группам недовольных внутри страны - это куда более эффективно. Иронично, но последняя волна протестов в Иране никак не была организована извне и не была подкреплена финансово. Однако отсюда не следует, что в Иерусалиме или в Вашингтоне никто не обратил внимания на масштабы протестов и на их не угасающее по сей день тление.



В Моссаде нет единого мнения по иранскому вопросу. Израильтянам было свойственно в этом случае колебаться и ждать. Многие там считали, что при экономическом сближении с Западом режим аятолл эволюционирует в цивилизованную ближневосточную державу, опирающуюся на персидскую культуру. Однако они ошиблись в своих расчетах.



Ошиблись и стоявшие во главе Моссада в 1978 году, когда дружественный Израилю шах просил их ликвидировать аятоллу Хомейни. Израильтяне подумали и решили, что не стоит так вмешиваться во внутренние дела другой страны. Потом об этом пожалели не только они.



Вплоть доныне Моссад не отличался способностью влиять на политическую жизнь в соседних странах. Вернее, Моссаду было свойственно устранять непосредственные угрозы Израилю, но не вмешиваться в политические процессы. Исключение составляет смена режима исламистов в Египте на нынешнее правительство президента Сиси. Однако американцы настроены как раз широко и системно. Нельзя исключать и точечных операций наряду с помощью политической оппозиции.



Можно сказать с немалой долей уверенности, что США выходят из соглашения с Ираном. Будет знойный период для Ирана.



Авигдор Эскин Источник - REGNUM

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