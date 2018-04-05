В Туркменистане женщинам окончательно запретили носить купальники-бикини и шорты

00:53 06.04.2018 В Туркменистане запретили ввоз и продажу женских купальников бикини и шорт.



Как передают корреспонденты Радио Азатлык в Туркменистане, ссылаясь на слова торговцев одеждой, на данный момент частные магазины распродают остатки ввезенных до запрета купальников и шорт.



"На таможне не разрешают провозить купальники и шорты. Спрос на эти товары растет по мере приближения сезона купания. Но таможенники не объясняют причину данного запрета", – рассказывает корреспондент Радио "Азатлык".



​По его словам, в последние годы в летнее время в стране шорты стали очень популярны – как среди мужчин, так и среди женщин. Теперь туркменистанцам, по всей видимости, придется отказаться от одежды комфортной для погодных условий Туркменистана, где жара летом может превышать 50 градусов по Цельсию.



"Также нельзя ввозить шорты, которые в последнее время пользуются большим спросом – как мужские, так и женские. На толкучке – как называют новый базар – магазины, торгующие шортами, остались без товара. Остались остатки старых партий шорт и купальников", – передает корреспондент "Азатлыка".



Это не единственный запрет на предметы одежды или внешнего облика, введенный в Туркменистане за последние недели. В конце прошлого месяца "Хроника Туркменистана" сообщала, что работницам госучреждений Ашхабада запретили красить и наращивать ногти, ресницы, а также обесцвечивать волосы и носить золотые украшения. Таможня Туркменистана перестала пропускать светлые краски для волос и средства для мелирования и обесцвечивания, сообщает издание.

05 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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