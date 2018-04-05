|В Туркменистане женщинам окончательно запретили носить купальники-бикини и шорты
00:53 06.04.2018
В Туркменистане запретили ввоз и продажу женских купальников бикини и шорт.
Как передают корреспонденты Радио Азатлык в Туркменистане, ссылаясь на слова торговцев одеждой, на данный момент частные магазины распродают остатки ввезенных до запрета купальников и шорт.
"На таможне не разрешают провозить купальники и шорты. Спрос на эти товары растет по мере приближения сезона купания. Но таможенники не объясняют причину данного запрета", – рассказывает корреспондент Радио "Азатлык".
По его словам, в последние годы в летнее время в стране шорты стали очень популярны – как среди мужчин, так и среди женщин. Теперь туркменистанцам, по всей видимости, придется отказаться от одежды комфортной для погодных условий Туркменистана, где жара летом может превышать 50 градусов по Цельсию.
"Также нельзя ввозить шорты, которые в последнее время пользуются большим спросом – как мужские, так и женские. На толкучке – как называют новый базар – магазины, торгующие шортами, остались без товара. Остались остатки старых партий шорт и купальников", – передает корреспондент "Азатлыка".
Это не единственный запрет на предметы одежды или внешнего облика, введенный в Туркменистане за последние недели. В конце прошлого месяца "Хроника Туркменистана" сообщала, что работницам госучреждений Ашхабада запретили красить и наращивать ногти, ресницы, а также обесцвечивать волосы и носить золотые украшения. Таможня Туркменистана перестала пропускать светлые краски для волос и средства для мелирования и обесцвечивания, сообщает издание.
05 Апрель, 2018