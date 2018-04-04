Пекин заставит Трампа подавиться бобами, - "СП"

00:44 06.04.2018 Пекин заставит Трампа подавиться бобами



Чем Китай ответит Америке на ввод заградительных пошлин



Андрей Полунин



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Андрей Островский



Торговая война между США и Китаем выходит на новый уровень. В среду, 4 апреля, Госсовет КНР утвердил 25% пошлины на 106 товаров американского экспорта общим объемом $ 50 млрд. в год. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".



Предполагается, что пошлины могут затронуть поставки американских автомобилей и небольших самолетов, химической и табачной продукции, говядины, а также сельскохозяйственных товаров, включая соевые бобы, пшеницу, кукурузу и хлопок. Дата вступления в силу новых тарифов будет зависеть от того, утвердят ли США новые ограничения, говорится в сообщении.



Таким образом, Пекин оперативно ответил Вашингтону. За несколько часов до этого в Америке опубликовали перечень из 1300 китайских товаров, на которые могут быть введены заградительные пошлины. Список был подготовлен по поручению президента США Дональда Трампа, который 22 марта подписал меморандум о введении комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик КНР.



Американский перечень занимает 45 страниц. Он включает продукцию из таких сфер, как информационные и коммуникационные технологии, робототехника, машиностроение, судостроение и морская техника, разработка и производство железнодорожного оборудования, транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии, электрогенерирующее оборудование, сельскохозяйственная техника, фармацевтические препараты.



Напомним: Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится гигантский внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $ 500 млрд. 20 марта он вновь отметил, выступая перед журналистами в Белом доме, что с большим уважением относится к председателю КНР Си Цзиньпину, но у США "есть проблема с Китаем". "Пекин создал торговый дефицит, это не то, с чем мы смогли бы жить", - добавил президент США.



Дональд Трамп поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против КНР за предполагаемое нарушение международных правил торговли. Трамп также поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней разработать предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.



Со своей стороны, Пекин категорически отвергает предъявляемые обвинения, и наносит только ответные удары.



Тем не менее, аналитики ждут усиления торгового противостояния между США и Китаем, и считают, что эта торговая война может поставить под угрозу экономический рост во всем мире.



- Главный ответный удар Китая связан с пошлинами на соевые бобы, - отмечает заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский. - Это серьезный удар по Америке. Китай производит в год около 30 млн. тонн соевых бобов, тогда как импорт в 2017 году составил 95 млн. тонн. Из цифр видно, что эта товарная позиция принципиальна для Пекина - без ввоза соевых бобов ему не обойтись. Надо понимать, что соевое молоко, которое производится из бобов, потребляют, что называется, по три раза на дню практически все жители Поднебесной.



Но для Америки китайский рынок бобов имеет еще более принципиальное значение. Соевые бобы составляют основу экспорта США в сельском хозяйстве, являясь наиболее важной и одновременно уязвимой культурой.



10 лет назад, по данным таможенной статистики Китая, США обеспечивали до 38% поставок соевых бобов в КНР против 34% из Бразилии. Однако по итогам 2017 года Бразилия завладела долей соевого рынка Китая до 53,3%, тогда как США снизили свой экспортный потенциал до 34%. Новые китайские пошлины, надо думать, еще больнее ударят по американским производителям.



Американскому рынку не нужно столько соевых бобов, сколько США производят - это делается специально под Китай.



"СП": - Россия могла бы поставлять соевые бобы в Китай взамен американских?



- У нас есть посевы сои в Амурской области, а также Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Если увеличить посевной клин, мы могли бы закрыть КНР часть выпадающих поставок. Но для этого, к сожалению, нужны инвестиции, которых у нас нет.



В теории, можно попросить деньги у самих китайцев. Но они, я считаю, скажут: мы дадим, если вы гарантируете сохранность инвестиций. А в России нет закона на этот счет. Поэтому китайцы с большей охотой, уверен, вложит деньги в Казахстан - пусть даже климатические условия там хуже, чем в соседнем Алтайском крае. Просто потому, что Казахстан дает гарантии на иностранные инвестиции.



"СП": - Насколько в целом обмен ударами в виде введения пошлин значим для экономик США и КНР?



- Естественно, эти меры имеют значение. По одним экспертным подсчетам, американцы "наказали" Китай на $ 60 млрд., по другим на $ 30 млрд. В реальности точные расчеты еще не сделаны, и они должны учитывать как установленные налоги, так и упущенную выгоду, плюс прямые потери.



Если же смотреть на ситуацию с точки зрения политики - по инициативе Америки началась торговая война. Грубо говоря, Трамп обещал избирателям пошлины на китайские товары - Трамп свое обещание выполнил. Причем, неважно, в какой части - по крайней мере, он обозначил это выполнение.



Китайцы ответили, и мяч снова на стороне Вашингтона.



"СП": - Какой следующий шаг предпримет Америка?



- Она может поднять пошлины на другие виды китайских товаров. Благо, у Поднебесной огромные экспортные поставки в США. Американцы могут, например, поднять пошлины на компьютерные платы, которые КНР импортирует из США. Просто потому, что в Китае на основе этих плат выпускается высокотехнологичная продукция, которая потом едет обратно в Америку.



"СП": - Как далеко готовы зайти Штаты в торговой войне, где ее пределы?



- Пределы, на мой взгляд, в американском потребительском рынке. Когда американский потребитель взвоет от того, что взлетели цены, упал индекс Доу-Джонса и посыпался доллар, когда он пойдет с маршем к Белому дому - торговой войне наступит конец.



"СП": - И когда же потребитель взвоет?



- Трудно сказать, насколько терпелив средний американец - какой у него запас прочности. Понятно одно: запас прочности у рядового китайца в любом случае выше. Китайцы, как и русские, хорошо не жили. Несмотря на то, что у них был рывок по зарплате - сегодня житель Шанхая живет не хуже жителя Чикаго, - китайцы привыкли еще к небогатому укладу 1980−1990-х годов. А вот американцы явно не привыкли.



Причем, если китайцы выкинут на Гонконгский фондовый рынок долговые обязательства США, которых у них накопилось больше чем на $ 1 трлн. - американцы взвоют практически сразу. Или если китайцы девальвируют юань.



Надо понимать, что пока китайцы ответили США достаточно мягко. Но одновременно дали понять: если Штаты хотят бодаться, Китаю есть, чем врезать американцам.



Да, КНР торговая война невыгодна, но США она невыгодна еще больше. И если Вашингтон начнет доставать Пекин политическими демаршами вроде маневров кораблей ВМС США в Южно-Китайском море, или заявлениями в поддержку независимости Тайваня, или барражированием авианосцами входа в Тайваньский пролив, Китай может в ответ пойти на самые решительные меры.



"СП": - Трамп понимает, что передавливать в этой ситуации нельзя?



- Не уверен. У Трампа есть, конечно, советники. Но обычно люди, которые врываются на вершину власти, не имея базовой подготовки в сфере экономики и политики, допускают ошибки.



5 апр.18 Источник - svpressa.ru

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