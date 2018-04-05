 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия займет место США? - Гюнгер Менги
00:31 06.04.2018

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки фундамента атомной электростанции "Аккую", которая будет обеспечивать 10% потребностей Турции в электроэнергии, и вместе с президентом Эрдоганом дал старт этому строительству.

Судя по поступавшим накануне новостям, российские СМИ широко освещали этот визит и озаглавливали первые полосы: "Турция - наш друг впервые в истории". Опять же вчера мы увидели сообщение: "Благодаря информации, предоставленной турецкой разведкой, в России был предотвращен крупный теракт".

В этот же день в президентском дворце в Анкаре состоялся трехсторонний саммит по Сирии, в котором наряду с президентами Путиным и Эрдоганом принял участие президент Ирана Роухани.

Даже если посмотреть на непринужденность Эрдогана и Путина на совместных фотографиях, станет очевидно, что сближение, которое началось с "Астаны" и продолжилось с саммитами в Сочи, постепенно идет по нарастающей.

Трамп настроен решительно?

Происходящие события вызывают много новых вопросов. Например, повлияло ли это наше сближение с Россией на отношения с США? Или как повлияет в обозримом будущем?

Может ли Россия стать для Турции "новым союзником, который займет место США"? Можно ли положиться на Россию во всех вопросах?

На прошлой неделе Трамп на пресс-конференции в Огайо неожиданно сказал: "Пришло время уйти из Сирии", - и в его стране, как и в других странах, эти слова вызвали потрясение и волну споров.

Впоследствии он повторил то же самое, отметив, что "находиться в Сирии очень дорого и обременительно".

Даже наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, который отметил: "Башар Асад останется у власти, США не должны уходить из Сирии", - дав понять, что США отходят от политики свержения Асада, не переубедил Трампа.

"Если Саудовская Аравия хочет, чтобы мы остались в Сирии, пусть платит за это", - ответил он. (Эти слова Трампа напоминают и нам о важности внимания к вопросу беженцев и других наших расходов.)

Вместе с тем президент США также сказал, что США "не смогут выйти из Сирии прямо завтра, это произойдет со временем".

Судя по реакции Госдепартамента и министерства обороны США на заявление об уходе из Сирии, это может состояться не в самом скором времени.

Асад и Израиль

Известно, что организация под названием "Демократические силы Сирии" (SDG) состоит главным образом из боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), на самом деле это РПК под разными наименованиями продолжает свои террористические и оккупационные действия, в рядах SDG находятся и американские военные и США оказывают всевозможную поддержку РПК, включая обучение.

До настоящего времени все ведомства и генералы США не переставали повторять, что "SDG - их ближайший союзник в Сирии". Когда есть планы по созданию Сирийского Курдистана с помощью РПК и его соединения с Региональной администрацией Иракского Курдистана, интересы Израиля (все это вместе - проект "Большой Ближний Восток"), контролируемые нефтеносные районы в Сирии, неужели США одним махом могут отказаться от всего этого?

Почему Франция вдруг заявила об отправке военных в Манбидж, а затем сделала шаг назад? Каковы ее дальнейшие намерения? Если мы так сблизились с Россией, то решение и наших проблем с Асадом через нее в любом случае усилит позиции Турции.

Гюнгер Менги (Güngör Mengi)
Vatan, Турция
Оригинал публикации: Rusya, ABD’nin yerini mi alacak?
Опубликовано 05/04/2018

Источник - inosmi.ru
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