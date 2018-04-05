Мирзаабад. Правозащитника Ризаева оштрафовали за отказ перекрасить стены дома к приезду Мирзияева

00:04 06.04.2018 Словесная перепалка между правозащитником Исраилом Ризаевым (первый справа) и начальником РОВД Мирзаабадского района Сырдарьинской области.







Активист общества прав человека "Эзгулик" из Сырдарьинской области Узбекистана Исраил Ризаев оштрафован сотрудниками Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре почти на 3 млн сума за отказ покрасить свой дом в желтый цвет к приезду в данную область президента Шавката Мирзияева.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев должен был посетить Сырдарьинскую область 4 апреля. Однако, как сообщил сотрудник областной администрации, визит главы государства в Сырдарью был отложен на неопределенный срок.



Перед приездом Мирзияева в Сырдарьинскую область, как это наблюдается по всей республике, в области в спешном порядке были начаты работы по благоустройству территорий. Местным жителям, дома которых расположены вдоль больших автомобильных дорог, поручили покрасить стены и крыши домов в одинаковый цвет.



Перед возможным визитом президента Мирзияева в Сурдарьинскую область, местных жителей заставили покрасить стены своих домов в желтый цвет.



Как рассказал Исраил Ризаев, дом которого также расположен вдоль большой дороги, местные власти поручили ему покрасить стены снаружи дома в желтый цвет, однако получили от него отказ.



– Они сказали, что полностью покрасят стены моего дома в темный желтый цвет. Я отказался, однако в ответ они заявили, что я обязан сделать это. Самое интересное, что во главе этого абсурда стоит начальник РОВД Элер Абдуллаев. Мне сказали: "Покрась пока стены дома в желтый цвет, а после отъезда президента перекрасишь стены в любой другой цвет", – рассказывает Исраил Ризаев.



По словам Ризаева, после его отказа красить стены своего дома в желтый цвет, начальник РОВД Мирзаабадского района вызвал сотрудников Бюро принудительного исполнения и приказал наказать правозащитника. "Сотрудник бюро Абдусамат Кахрамонов заявил, что у меня имеются долги за электричество и выписал штраф в 3 миллиона сумов (360 долларов США). Я объяснил ему, что у меня действительно имеется небольшой долг за электричество и квитанции, которые мы оплатили вместе с сыном. Однако он не стал меня слушать и сразу же выписал штраф. Я на месте понял, что таким образом местные власти решили наказать меня за отказ красить стены снаружи дома в желтый цвет, – говорит Исраил Ризаев.



​По словам правозащитника, вдобавок местные власти снесли ворота его дома, заявив, что "они портят внешний вид улицы". "В результате, они все же покрасили стены моего дома снаружи в желтый цвет. Я считаю, что все это – показуха. Зачем мне нужно только из-за приезда президента красить стены своего дома в желтый цвет, а крышу – синий?", – возмущается Исраил Ризаев.



Начальник РОВД Мирзаабадского района Сырдарьинской области Элер Абдуллаев признался, что у него случился конфликт с Исраилом Ризаевым, однако опроверг заявления правозащитника о том, что именно по его приказу Ризаева привлекли к штрафу.

05 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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