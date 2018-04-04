 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Актобе. В оборвавшемся лифте погибла телеведущая Айзат АбдисаматАктобе. В оборвавшемся лифте погибла телеведущая Айзат Абдисамат
00:03 06.04.2018

Погибшей в лифте в Актобе оказалась телеведущая

Девушка, погибшая в лифте, была ведущей на телеканале Казахстан-Актобе (Aqtobe), передает корреспондент Tengrinews.kz. Она вела утреннюю программу "Кайырлы тан" и детскую передачу "Балдаурен". Ее коллеги рассказали, что она была очень светлым и хорошим человеком.

"Айзат Абдисамат пришла к нам работать в 2013 году. В этом году ей должно было исполниться 28 лет. Мы работали в паре, она была моей соведущей. Работала в отделе тематических программ, у нее были авторские программы. Каждое утро она будила актюбинцев с экранов телевизоров с пожеланием доброго утра. Она очень любила детей и вела программу "Балдаурен". До сих пор помню ее первый эфир, мы вместе выходили, как раз на Наурыз, она была в красивом красном национальном платье. Все это перед глазами", - рассказывает соведущий и коллега Айзат Конысбек Терекулы.

В 2015 году Айзат Абдисамат ушла в декретный отпуск.

"Мы все в шоке, всем коллективом. Когда я услышал, сначала не понял, начал спрашивать, что за Айзат, что за Айзат? Хотя она у меня единственная знакомая с таким именем. Мы сейчас с режиссерами и монтажерами идем к ней домой, чтобы выразить соболезнования, ее только привезли домой. Страшно, что она умерла такой смертью. Хорошо, что ребенок цел", - продолжил Терекулы. По его словам, Айзат вместе с трехлетней дочерью хотела встретить вечером мужа с работы, вызвала тот злосчастный лифт и погибла.

Напомним, девушка погибла после того, как ей оторвало ногу в лифте. Инцидент произошел в 12-м микрорайоне города 4 апреля 2018 года. Как сообщалось, она зашла в лифт вместе с трехлетним ребенком. По словам медиков, она не успела полностью войти в кабину лифта и он резко поехал вниз. По факту смерти девушка в лифте в Актобе начато досудебное расследование по части 2 статьи 278 УК РК "Недоброкачественное строительство, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия". Назначен ряд экспертиз.

Источник - Tengrinews.kz
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