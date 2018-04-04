Кремлевская помогайка Песков утверждает, что в России нет олигархов))

21:18 05.04.2018 Песков: в России нет олигархов



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения американских СМИ о допросе нескольких "российских олигархов" в США, отметил, что время, когда в России были олигархи, прошло.



"Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - сказал Песков.



Пресс-секретарь президента добавил, что "ситуация достаточно непростая в целом", поэтому руководствоваться сообщениями СМИ не стоит.



Ранее телеканал CNN сообщил, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера допросила нескольких российских бизнесменов. Источник - russian.rt.com

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