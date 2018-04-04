Каталонского горе-"президента" Пучдемона выпустили из немецкого узилища

21:00 05.04.2018 Суд в немецком городе Шлезвиг Германии постановил освободить бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона под залог. Об этом говорится в обнародованном решении инстанции.



Сообщается, что сумма залога составляет €75 тыс. В решение суда отмечается, что ранее было вынесено постановление о взятии Пучдемона под арест для дальнейшей экстрадиции в Испанию. Однако его исполнение было приостановлено.



Как передает ТАСС, основанием для решения суда об аресте стало не подстрекательство к бунту, а обвинение в растрате государственных средств.



Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года.



Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых проголосовали за отделение региона от Испании. Официальный Мадрид итоги выборов не признал.



Правительство Испании применило ст. 155 конституции, согласно которой в автономии фактически введено прямое правление Мадрида. Против бывшего руководства Каталонии были возбуждены уголовные дела по статьям о сепаратизме, подготовке мятежа и растрате госсредств.

5 апр. 18 Источник - iz.ru

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