В Саудовской Аравии вновь открывают кинотеатры. Закрытые 35 лет назад по идейным соображениям

20:57 05.04.2018 В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр. Он начнет работу 18 апреля в Эр-Рияде. В этот день в новом кинозале покажут фильм "Черная пантера" режиссера Райана Куглера.



Ранее власти Саудовской Аравии подписали договор с американской компанией AMC Entertainment Holdings Inc. , в рамках которого за пять летв стране должны появиться 40 кинотеатров, а к 2030 году - почти 350. Фильмы перед показом будут проверять цензоры.



Кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены саудовскими властями в 80-ые годы прошлого века под давлением фундаментальных исламистов. Тогда религиозные деятели объявили просмотр фильмов греховным.



В сентябре 2017 года, через несколько месяцев после вступления на престол король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился снять запрет на вождение автомобилей для женщин. Они также могут посещать общественные места и стадионы.

05 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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