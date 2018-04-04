Снятых за приписки узбекских областных хокимов Бобоева и Узакова назначили главами районов

19:50 05.04.2018 Бывшие хокимы (главы администраций) Ташкентской и Джизакской областей Узбекистана Шукрулло Бобоев и Улугбек Узаков назначены хокимами районов. Как сообщает сайт хокимията региона, Бобоев возглавил Пахтакорский район, Узакову доверили Дустликский.



Оба лишились губернаторских должностей в октябре 2017 года. На видеоселекторном совещании, которое провел премьер-министр Абдулла Арипов, было объявлено, что в их регионах обнаружилось завышение объемов собранного хлопка. В Ташкентской области масштаб приписок составил 10,43%, в Джизакской – 6,61%.



Между тем, аналогичные факты приписок были выявлены также в Хорезмской, Навоийской, Бухарской, Андижанской, Сурхандарьинской областях и в Каракалпакстане. Лидерами по завышению данных о выполнении плана по хлопку оказались Хорезмская и Ташкентская области, самыми "честными" регионами - Самаркандская, Кашкадарьинская, Сырдарьинская, Наманганская и Ферганская области. Главы Хорезмской области и Каракалпакстана получили тогда строгое предупреждение.



Отметим, что 5 апреля хоким Джизакской области Эргаш Салиев сменил глав еще трех районов: Бахмальского, Зарбдарского, Зафарабадского, а также хокима города Джизака, и утвердил глав Арнасайского и Мирзачульского районов. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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