|Гендер полез. Алия Ракишева назначена заместителем руководителя Администрации Президента Казахстана
19:32 05.04.2018
Алия Ракишева назначена заместителем руководителя Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Назначить Ракишеву Алию Галимжановну заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в опубликованном сообщении.
Ранее Алия Ракишева работала заведующей Государственно-правовым отделом Администрации Президента.
Родилась 1 января 1980 года в Алматы. В 2001 году закончила Казахскую государственную юридическую академию. В разное время работала в Министерстве юстиции, Центральной избирательной комиссии.