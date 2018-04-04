Гендер полез. Алия Ракишева назначена заместителем руководителя Администрации Президента Казахстана

19:32 05.04.2018 Алия Ракишева назначена заместителем руководителя Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Назначить Ракишеву Алию Галимжановну заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в опубликованном сообщении.



Ранее Алия Ракишева работала заведующей Государственно-правовым отделом Администрации Президента.



Родилась 1 января 1980 года в Алматы. В 2001 году закончила Казахскую государственную юридическую академию. В разное время работала в Министерстве юстиции, Центральной избирательной комиссии. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Tengrinews.kz

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