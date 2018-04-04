Елабсы поздравил Уирта с должностью директора "Шеврона". Кормилец..

14:23 05.04.2018 Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании Chevron Майклом Уиртом, сообщила пресс-служба главы государства.



"В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы взаимодействия в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. (…) Президент Казахстана также поздравил М. Уирта со вступлением в должность и пожелал ему успехов на этой ответственной позиции", - говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.



Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы стороны выстроили тесные и взаимовыгодные отношения, а также отметил начало нового этапа сотрудничества.



"Вы инвестировали в одно из самых глубоких и крупнейших месторождений легкой нефти в мире. Сейчас решены вопросы ее транспортировки. Стоит отметить, что данное месторождение является крупнейшим активом компании Chevron", - отметил Н. Назарбаев.



В свою очередь М. Уирт поблагодарил президента РК за поздравления и также подчеркнул продуктивный характер выстроенных отношений. Источник - КазТАГ

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