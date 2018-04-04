 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 05.04.2018
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Среда, 04.04.2018
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Елабсы поздравил Уирта с должностью директора "Шеврона". Кормилец..
14:23 05.04.2018

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании Chevron Майклом Уиртом, сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы и перспективы взаимодействия в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. (…) Президент Казахстана также поздравил М. Уирта со вступлением в должность и пожелал ему успехов на этой ответственной позиции", - говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы стороны выстроили тесные и взаимовыгодные отношения, а также отметил начало нового этапа сотрудничества.

"Вы инвестировали в одно из самых глубоких и крупнейших месторождений легкой нефти в мире. Сейчас решены вопросы ее транспортировки. Стоит отметить, что данное месторождение является крупнейшим активом компании Chevron", - отметил Н. Назарбаев.

В свою очередь М. Уирт поблагодарил президента РК за поздравления и также подчеркнул продуктивный характер выстроенных отношений.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522927380
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