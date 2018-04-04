National Interest: Ближний Восток находится на пороге исторического события

14:21 05.04.2018 С 2014 года на фоне растущего регионального присутствия Ирана, а также падения цен на энергоносители началось постепенное сближение между Израилем и арабскими государствами



В ближневосточной политической жизни происходит тектонический сдвиг. Возможно международная общественность станет свидетелем исторического события: нормализации отношений между Израилем и несколькими ключевыми арабскими государствами. И все это происходит благодаря Ирану, пишет Джеймс Роббинс в статье для издания The National Interest.



Официальные представители Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, ОАЭ находились среди представителей других стран, принявших участие в однодневной конференции, посвященной усиливающемуся гуманитарному кризису в Газе, которая прошла в Белом доме 13 марта. Конференция была организована по инициативе советника президента США по Ближнему Востоку Джареда Кушнера. Ключевой момент заключается в том, что на конференции также присутствовала делегация из Израиля. Таким образом, состоялось первая публичная дипломатическая конференция с участием арабских стран и Израиля.



Это не единственный признак происходящих перемен. Неделю назад самолет индийской авиакомпании впервые совершил прямой регулярный пассажирский рейс из Нью-Дели в израильский аэропорт имени Бен-Гуриона, пройдя через воздушное пространство Саудовской Аравии и Омана. Новый маршрут позволил сократить время перелета на два часа.



Между тем самолеты из Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов пролетели рядом друг с другом в рамках совместных военных учений Iniochos 2018, проходивших в Греции. Во вторник, 3 апреля, принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман встретился в Нью-Йорке с представителями крупнейших американо-еврейских организаций.



Стратегическое сближение интересов Израиля и арабских стран началось не сегодня. С 2014 года на фоне растущего регионального присутствия Ирана, а также падения цен на энергоносители началось постепенное сближение между Израилем и арабскими государствами. Новизна заключается в том, что растущее сотрудничество получило официальное подтверждение.



Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, на прошлой неделе прибывший в Вашингтон вместе с наследным принцем, предупредил, что не стоит ожидать слишком больших и быстрых перемен в отношениях с Израилем. Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что Эр-Рияд будет и дальше проводить политику отказа от дипломатического признания Израиля до тех пор, пока Израиль не подпишет мирный договор с Палестиной. Аль-Джубейр также добавил, что решение администрации президента США Дональда Трампа о переносе посольства США в Иерусалим - это дипломатический промах.



Иранский экспансионизм, угроза распространения ядерного и ракетного оружия, радикальный экстремизм - это важнейшие проблемы, с которыми сталкиваются как Израиль, так и арабские государства. Израиль и Саудовскую Аравию также объединяет необходимость защиты своей территории от иранского ракетного удара. Тем не менее палестинские лидеры не проявили большой готовности адаптироваться к новым обстоятельствам. В частности, ХАМАС больше склоняется к позиции Ирана.



Попытка бывшего президента США Барака Обамы пересмотреть отношения с Ираном, заключив ядерное соглашение, вызвала более острую ответную реакцию в арабских странах, чем решение нынешней администрации о переносе посольства в Иерусалим. Ядерное соглашение не только подтолкнуло Тегеран к желанию расширить свое региональное влияние, но также вынудило арабские страны задуматься об обеспечении своей безопасности за счет создания собственного ядерного оружия. Таким образом, ядерная сделка, которая рекламировалась как средство, необходимое для обеспечения безъядерной стабильности в регионе, привела к росту нестабильности, риску распространения ядерного оружия.



США и Израиль должны обеспечить ядерное сдерживание в регионе и помешать военному авантюризму Ирана. Арабские государства тем временем могли бы сосредоточиться на создании новых экономических и социальных моделей развития, одновременно борясь с внутренним экстремизмом и группировками, поддерживаемыми Ираном. Палестинский вопрос останется в повестке дня, пока президент Палестины Махмуд Аббас или его преемник не предпримут существенные шаги для заключения мирного соглашения. Может быть, недалек тот день, когда в Иерусалиме откроют посольство Саудовской Аравии.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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