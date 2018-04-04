В Швейцарском банке Ротшильдов найдены $1,3 млн украденных у Казахстана. А если глубже покопаться?

14:20 05.04.2018 Возвращение блудных баксов



Генеральная прокуратура обнаружила в швейцарском банке Rothschild Bank Zurich более 1,3 миллиона долларов, незаконно выведенных из Казахстана.



По информации пресс-службы Генпрокуратуры, деньги на сегодняшний день заморожены и принадлежат бизнесмену Магзуму АБДРАЛИЕВУ, который с 2012 года числится в меж­дународном розыске в связи с "хоргосским делом". Его подозревают в том, что он помогал ныне отбывающим срок экс-сотрудникам КНБ Талгату ЖАКАЕВУ, Ирлану АБДРАХМАНОВУ и Бахытбеку КУРМАНАЛИЕВУ отмывать за рубежом добытые преступным путем средства.



В связи с этим прокуратура обратилась в Алмалинский районный суд Алматы с ходатайством о конфискации находящихся в швейцарском банке денег, и 20 марта оно было удовлетворено. Теперь на основании этого решения надзорный орган, видимо, обратится в банк для возврата этих средств в Казахстан. Кроме того, в рамках досудебного расследования при обыске офиса ТОО "КТ "ТАТ Кредит" были изъяты принадлежащие Абдралиеву 762 тысячи долларов США и 915 тысяч тенге.



- Следует отметить, в уголовно-процессуальное законодательство внесены изменения, согласно которым с этого года имущество, полученное незаконным путем, может быть конфисковано до вынесения приговора, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Мадина АИМБЕТОВА Источник - Время

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