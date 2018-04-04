Бишкекские истории. Под стоны "денег нет..." бюджет пилили внаглую! - "Дело №"

14:19 05.04.2018 ПОД СТОНЫ "ДЕНЕГ НЕТ..." БЮДЖЕТ ПИЛИЛИ ВНАГЛУЮ!



Ну и ну!



Собранный за два года в Бишкеке и трех областях Кыргызстана НДС на импорт УКРАЛИ ВЕСЬ!



Откаты чиновникам могли превысить 150 миллионов сомов.



"Отмазки" чиновников и депутатов Кыргызстана о том, что в госбюджете нет денег на то и на се, больше не принимаются!



Деньги есть. И много. Весь вопрос - на что.



Есть они, как недавно писала наша газета, на празднование всевозможных юбилеев, на непомерные траты министерств и парламента, на зарплаты иностранным консультантам, наконец, на убогие школьные уличные сортиры за 700-900 тысяч сомов…



Зато за несколько лет государство так и не смогло найти 3 миллиарда сомов на элементарную защиту бюджетников и пенсионеров от инфляции.



Между тем через коррупционную схему, вскрытую ГКНБ, из бюджета утекали куда бОльшие денежные суммы…



Оказавшиеся в эпицентре скандала две бишкекские фирмы, через которые только за два года - 2016-й и 2017-й - из государственного бюджета Кыргызстана, как установили чекисты, было выкачано 217 миллионов сомов, оказались лишь верхушкой айсберга.



Сам же айсберг - это, по сути, мафиозная структура, действовавшая в Кыргызстане не один год. Куда входили не только предприниматели: существование коррупционной схемы было невозможно без чиновников, в том числе высокопоставленных. В частности - из Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.



Пока остается лишь догадываться, НАСКОЛЬКО ВЫСОКОпоставленные чиновники могут оказаться за решеткой. Если, разумеется, следствие пойдет своим ходом и ему никто не будет мешать…



Однако трудно вообразить, что вывод из госбюджета Кыргызстана столь огромных сумм (а выявленный размер хищений приближается уже к 1 миллиарду сомов) осуществлялся за спиной руководителей самого высокого ранга. И те об этой схеме якобы не знали, не ведали…



В чем заключалась суть схемы?



Существует такое правило: если предприниматели, осуществляющие торговые операции с зарубежными странами, переплачивают налог на добавленную стоимость, то эту переплату им компенсируют из республиканского бюджета Кыргызстана. Эта процедура и стала лазейкой, через которую из госбюджета выкачивались десятки и сотни миллионов сомов.



Шел из Китая поток разнообразных товаров… Принадлежали эти товары торговцам бишкекских рынков "Дордой" и "Мадина". Но совсем посторонние компании оформляли НДС на импорт, выплаченный этими торговцами, как СВОИ платежи. И добивались, чтобы кыргызское государство вернуло эти деньги ИМ.



Как стало известно редакции газеты "Дело №…", схема эта стала известной не сегодня и не вчера. А еще осенью 2016 года. Причем началось все даже не с предпринимателей, а с налоговиков.



Именно тогда, полтора года назад, оперативникам Государственного комитета национальной безопасности КР стало известно, что налоговики оказывают содействие некоторым коммерческим компаниям в незаконном выводе и хищении бюджетных средств путем использования процедуры возмещения из республиканского бюджета налога на добавленную стоимость.



В результате долгой и сложной работы в поле зрения ГКНБ попали две фирмы, названия которых сегодня знают в Кыргызстане все, кто следит за новостями. Это - бишкекский филиал общества с ограниченной ответственностью "Интеррустрейд". И бишкекский же филиал общества с ограниченной ответственностью "Полларис".



Чьими филиалами являются эти две бишкекские фирмы? Известно, что их учредители находятся в России. Одноименные компании - "Интеррустрейд" и "Полларис" - несложно отыскать в Интернете: они зарегистрированы в Москве. Причем обе в одном районе российской столицы - Пресненском.



Являются ли именно они материнскими компаниями бишкекских фирм, чьи руководители оказались за решеткой, сказать пока сложно. Информация же о бишкекских "дочках", имеющаяся в базе данных юридических лиц Минюста КР, дает пищу для размышлений.



Оба эти филиала зарегистрированы были в одном - Первомайском - районе Бишкека почти одновременно: филиал ОсОО "Интеррустрейд" - 9 июля 2015 года, филиал ОсОО "Полларис" - 8 октября 2015 года.



Вид деятельности первого филиала обозначен как оптовая торговля одеждой. Вид деятельности второго - оптовая торговля бытовыми электротоварами, кроме осветительного оборудования.



Руководитель бишкекского филиала ОсОО "Интеррустрейд" - Баязит Азизбекович Азизбеков. Руководитель филиала ОсОО "Полларис" - Арстанбек Азизбекович Мэлсов.



Эти имена и фамилии полностью совпадают с инициалами предпринимателей, арестованных в первых числах марта после обысков, проведенных сотрудниками ГКНБ в офисах этих фирм, а также в зданиях ГНС и ГТС, в складских помещениях рынка "Дордой" и в домах фигурантов. Более того - выяснилось, что оба молодых бизнесмена (одному 34 года, другому - 30) доводятся друг другу родными братьями. Их отец - бишкекский адвокат Азизбек Турдалиев - сам объявил об этом журналистам, сообщив, что будет защищать сыновей по этому уголовному делу.



Выяснилось также, что оба брата - известные в своем кругу спортсмены, выступающие на международных турнирах по триатлону (спортивное троеборье: плавание, велогонка и легкоатлетический кросс). И Баязит Азизбеков, и его старший брат Арстанбек Мэлсов являются обладателями титулов Iron Man ("Железный человек").



Братья-бизнесмены, арестованные за участие в коррупционной схеме, - еще и "железные люди", призеры по триатлону. На этом фото, сделанном в октябре 2017 года на международных соревнованиях в Турции, один из них - Арстанбек Мэлсов (обведен кружком).



Итак, по этим фирмам ГКНБ работал несколько месяцев.



К расследованию кыргызстанской коррупционной схемы, насколько известно, пришлось подключиться Федеральной службе безопасности России - видимо, потому, что на территории РФ находятся материнские компании этих фирм, а последние, кроме того, еще и оформляли поставки товаров в Россию. В результате этой проверки ФСБ подтвердила, что никаких поставок не было и что деятельность двух бишкекских филиалов фиктивна.



Еще в 2017 году ГКНБ тихо возбудил два уголовных дела - одно в апреле, другое в августе. Все последующие месяцы с санкции суда чекисты тихо проводили некие оперативно-разыскные мероприятия, причем не только в отношении коммерсантов, но и должностных лиц государственных органов. Ну а громкую развязку этой тихой работы кыргызстанцы увидели недавно, в начале марта, - обыски, изъятие поддельных документов и фальшивых печатей, задержания и аресты… О чем наша газета рассказала и показала в номере за 14 марта.



Всего по уголовному "делу НДС" уже предъявлены обвинения семерым фигурантам.



Кроме вышеупомянутых директоров бишкекских филиалов Азизбекова и Мэлсова (они обвиняются в мошенничестве и пособничестве в злоупотреблении должностным положением), к уголовной ответственности привлечены пятеро налоговиков (перечисляем по мере повышения ранга):

- 30-летний сотрудник управления ГНС по Первомайскому району Бишкека;

- 51-летний начальник отдела УГНС по Первомайскому району Бишкека;

- 30-летний старший инспектор Государственной налоговой службы при правительстве КР;

- 28-летний инспектор отдела Государственной налоговой службы при правительстве КР;

- 52-летний начальник отдела Государственной налоговой службы при правительстве КР.



Их фамилии пока не разглашаются.



Всем налоговикам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: "Злоупотребление должностным положением" и "Пособничество в мошенничестве".



Для всех этих фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ.



Государственная налоговая служба КР. Первыми за решетку угодили чиновники этого ведомства (чья задача - пополнять госбюджет, но не разворовывать). Пока - чиновники низшего и среднего звена…



Первоначально в обвинениях по этим двум фирмам фигурировала, напомним, сумма 217 миллионов сомов. К сегодняшнему же дню установлено, что через бишкекский филиал ОсОО "Интеррустрейд" из госбюджета Кыргызстана выведены 337 миллионов сомов, из филиала ОсОО "Полларис" - 100 миллионов сомов. Итого - 437 миллионов сомов. Но и эта астрономическая (почти полмиллиарда) сумма, похоже, не окончательная!



Сегодня ГКНБ ведет проверку и других двух десятков компаний, через которые, возможно, по такой же схеме выкачивались миллионы из госбюджета.



На днях в Госкомитет нацбезопасности Генеральная прокуратура передала еще несколько уголовных дел, возбужденных надзорным органом в отношении должностных лиц государственных органов по результатам проверки, проведенной прокурорами совместно с ГСБЭП.



В эпицентре этих уголовных дел, как видно из официального сообщения Генпрокуратуры, оказался еще один государственный орган, который находился в разработке и у чекистов: созданная правительством Кыргызстана Комиссия по возмещению и возврату налога на добавленную стоимость (НДС). Эта комиссия, утверждает прокуратура, "принимала незаконные, а также идущие вразрез государственным интересам решения о возврате НДС отдельным частным компаниям".



Эти решения по фиктивным торговым поставкам, сообщает Генпрокуратура, комиссия принимала в период с 2016 года по январь 2018 года. "Фиктивность указанных экспортных поставок, подложность документов, а также иные обстоятельства, характеризующие коррупционную схему, подтверждены ответами компетентных органов иностранных государств. Данные противоправные действия подтверждаются также заключениями судебных экспертиз, результатами проведенных встречных проверок на местах складирования якобы экспортируемой продукции, а также другими доказательствами", - говорится в сообщении надзорного органа.



В списке компаний, чьи названия Генпрокуратура в своем сообщении зашифровала, фигурируют и уже знакомые нам "И." и "П." - "Интеррустрейд" и "Полларис". Из 437 миллионов сомов, которые вышеупомянутая правительственная комиссия разрешила этим фирмам из республиканского бюджета вернуть, Центральное казначейство Министерства финансов КР, оказывается, уже выплатило им 393 миллиона сомов.



Еще 454 миллиона 441 тысяча сомов выплачена, по сообщению Генпрокуратуры, по той же схеме еще семи частным компаниям. Вот этот зашифрованный зачем-то список: ЗАО "М.Т." - 143 миллиона сомов, ОсОО "Т.Ш.К.П." и "Ш.П.Т." - 220 миллионов, ОсОО "Т.Ш.К." - 16 миллионов 500 тысяч, ОсОО "Т.К." - 9 миллионов, ОсОО "Г.К.М." - 17 миллионов 941 тысяча, ОсОО "С.Л." - 48 миллионов сомов.



Когда-нибудь, надеемся, мы узнаем вместо буковок настоящие названия этих компаний, а также их хозяев и покровителей.



Что пока Генпрокуратура называет, так это лишь выявленный ущерб, причиненный государству. Общая сумма - 847 миллионов 441 тысяча сомов.



Вдумаемся в эту цифру. За тот же период, о котором идет речь - с 1 января 2016 года по 1 января 2018-го, республиканский бюджет Кыргызстана получил в виде НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики, 11 миллиардов 563 миллиона 560 тысяч сомов (эти данные можно найти на портале "Открытый бюджет" Минфина КР).



Путем несложного арифметического подсчета выясняем: примерно ТРИНАДЦАТАЯ часть этой статьи доходов государственной казны была РАЗВОРОВАНА. С помощью вышеупомянутой коррупционной схемы.



НДС на импорт, собранный в Бишкеке, Джалал-Абадской, Таласской и Баткенской областях, был украден ВЕСЬ!



Это - только то, что известно, только то, что выявлено. А что вылезет еще?



Еще любопытные цифры. Должностные лица Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, а возможно, и правительственной комиссии принимали решения о возмещении НДС коммерческим структурам, понятное дело, не за красивые глаза руководителей и хозяев последних. По предварительным данным, размер отката составлял 12-18 процентов от каждой возвращенной суммы. То есть чиновники, по идее, должны были заработать на этой коррупционной схеме от 100 миллионов до 152 с половиной миллионов сомов. Если исходить из уже известных цифр.



Генеральная прокуратура по выявленным фактам возбудила и передала для расследования в ГКНБ уголовные дела в отношении членов правительственной комиссии и других фигурантов по пяти статьям Уголовного кодекса: "Коррупция", "Злоупотребление должностным положением", "Служебный подлог", "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков".



Что собой представляет комиссия по возмещению и возврату НДС? Создана она была распоряжением правительства от 30 декабря 2008 года, и это распоряжение несколько раз - вплоть до июня 2017 года - обновлялось. Как отмечает в своем сообщении Генпрокуратура, председателем комиссии является заместитель министра экономики, а членами комиссии - заместитель министра финансов, заместитель председателя Государственной налоговой службы, заведующий отделом Центрального казначейства Министерства финансов, начальник управления Государственной таможенной службы, оперуполномоченный ГСБЭП и до 3 февраля 2017 года в комиссию входил заместитель начальника управления ГКНБ.



Вот ставшие известными журналистам некоторые фамилии тех, кто входит в правительственную комиссию сегодня:

- Баккельди Тюменбаев, заместитель министра экономики с июня 2015 года (председатель комиссии);

- Алмазбек Азимов, заместитель министра финансов с сентября 2014 года;

- Кубанычбек Кумашов, заместитель председателя Государственной налоговой службы с декабря 2013 года;

- Замирбек Ниязалиев, заместитель председателя Государственной таможенной службы с июня 2017 года.



Высокопоставленные чиновники, входящие в правительственную комиссию по возмещению и возврату НДС:

- Баккельди Тюменбаев, заместитель министра экономики.

- Алмазбек Азимов, заместитель министра финансов.

- Кубанычбек Кумашов, аместитель председателя Государственной налоговой службы.

- Замирбек Ниязалиев, заместитель председателя Государственной таможенной службы.



Будет ли кому-нибудь из них предъявлено обвинение? Причастен ли кто-нибудь из этих чиновников к наглой схеме по выкачиванию из госбюджета сотен миллионов сомов?



В период действия схемы, который указывают правоохранительные органы, все они, заметьте, работали на этих постах.



Впрочем, Госкомитету национальной безопасности сейчас предстоит проверять действия каждого из членов правительственной комиссии и давать этим действиям юридическую оценку.



Как и думать о том, каким образом возвращать в бюджет украденные сотни миллионов сомов.



Хватит ли у чекистов профессионализма, принципиальности, смелости и влиятельности довести эти уголовные дела до логического конца?



Будем на это надеяться…



Вадим НОЧЕВКИН Источник - Дело №, Бишкек

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